Tag der Jugend in Forchheim

Der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim lädt wie­der gemein­sam mit ca. 25 Ver­ei­nen, Ver­bän­den und Insti­tu­tio­nen zum Schau­tag der Jugend­ar­beit im Land­kreis Forch­heim ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Sams­tag, den 04.05.2024 auf dem Gelän­de der Rit­ter-von-Trait­teur Mit­tel­schu­le statt. Auch die­ses Jahr sind wie­der zahl­rei­che Jugend­ver­bän­de ver­tre­ten: von den „Blau­licht­frak­tio­nen“ im Land­kreis, über die bei­den Musik­ver­ei­ne bis hin zu ver­schie­den­sten Orga­ni­sa­tio­nen wer­den ver­schie­de­ne Mit­mach­ak­tio­nen und Vor­füh­run­gen angeboten.

Der Kreis­ju­gend­ring beschreibt die Ver­an­stal­tung fol­gen­der­ma­ßen: „An die­sem Tag nutzt die Jugend­ar­beit ihre Chan­ce, die viel­fäl­ti­gen Poten­tia­le durch krea­ti­ve Dar­bie­tun­gen zu zei­gen sowie Inter­es­sier­te über ihre Tätig­kei­ten und Aktio­nen zu infor­mie­ren.“ Wie jedes Jahr kann auch der aktu­el­le FAMI­LI­EN­pass am KJR – Stand erwor­ben werden.

Von 09.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr besteht die Mög­lich­keit, vie­le High­lights zu bestau­nen. Zahl­rei­che Vor­füh­run­gen aus Show­tanz, Musik­kon­zert und Kampf­sport wer­den auf der Ver­an­stal­tungs­flä­che dar­ge­bo­ten. Abge­run­det wird die Ver­an­stal­tung von einem Gewinn­spiel, bei dem es tol­le Prei­se zu gewin­nen gibt, die von den betei­lig­ten Ver­ei­nen und Insti­tu­tio­nen gestif­tet wur­den. Für das leib­li­che Wohl ist natür­lich auch bestens vorgesorgt.

Auf­grund der Ver­an­stal­tung kommt es am Ver­an­stal­tungs­tag zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Die Egloff­stein­stra­ße ist ab der Zufahrt über die Bam­ber­ger Stra­ße bis zum Ende der Ein­bahn­stra­ße gesperrt. Wir bit­ten die Anwoh­ner/-innen um Verständnis.

Par­al­lel zum „Tag der Jugend“ fin­det in der Egloff­stein­stra­ße und dem Le-Per­reux-Park der tra­di­tio­nel­le Kin­der- und Jugend­floh­markt des KJR statt. An den zahl­rei­chen Stän­den sind sicher vie­le Spiel- und Sport­ge­rä­te, Musik sowie Bücher aus den Kin­der- und Jugend­zim­mern der Stand­ver­ant­wort­li­chen zu fin­den. Eine Anmel­dung für den Ver­kauf am Floh­markt ist nicht mehr möglich.

Alle Infor­ma­tio­nen bezüg­lich der Ver­an­stal­tung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu finden.