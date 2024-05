Gemein­sa­me Pres­se­mit­tei­lung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG. Frei­tag­nacht sol­len zwei Män­ner 50 Euro Bar­geld und das Mobil­te­le­fon eines 35-Jäh­ri­gen unter Anwen­dung von Gewalt ent­wen­det haben. Eine Rich­te­rin erließ inzwi­schen auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Haft­be­feh­le gegen zwei Tat­ver­däch­ti­ge im Alter von 35 und 27 Jahren.

Zwei Män­nern wird vor­ge­wor­fen, am Frei­tag gegen 22:15 Uhr einen 35-jäh­ri­gen Marok­ka­ner an der Ket­ten­brücke über­fal­len zu haben. Die zwei Tat­ver­däch­ti­gen sol­len auf den 35-Jäh­ri­gen ein­ge­schla­gen und ein­ge­tre­ten haben. Im Anschluss sol­len sie sein Bar­geld und sein Mobil­te­le­fon an sich genom­men haben und geflüch­tet sein. Zwei Zeu­gen erkann­ten die Tat­ver­däch­ti­gen, einen 35-jäh­ri­gen Alge­ri­er und einen 27-jäh­ri­gen Marok­ka­ner wie­der und ermög­lich­ten so die Fest­nah­me der bei­den. Die Hin­ter­grün­de der Tat sind noch unklar.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ eine Ermitt­lungs­rich­te­rin am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de Haft­be­feh­le gegen die Tat­ver­däch­ti­gen. Die­se sit­zen nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt ein.