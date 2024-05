Die CASI­NO Licht­spie­le Ecken­tal zei­gen am 2. Mai den Film „Hunds­wut“, eine baye­ri­sche Produktion.

Die Schau­spie­le­rin Chri­sti­ne Neu­bau­er, der Regis­seur Dani­el Alva­ren­ga und wei­te­re Crew Mit­glie­der kom­men im Rah­men einer Kino­tour zu uns nach Eckental.

Es gibt zwei Ver­an­stal­tun­gen um 16:15 Uhr und um 19:30 Uhr ( bereits ausgebucht)

Kurz­in­halt „Hunds­wut“

In einem baye­ri­schen Dorf von 1932 gesche­hen grau­sa­me Mor­de. Der Gemein­de­rat schiebt die Tat einem toll­wü­ti­gen Wolf zu, um die Dorf­be­woh­ner zu beru­hi­gen. Als Gerüch­te über einen mensch­li­chen oder gar wer­wol­f­ähn­li­chen Mör­der auf­kom­men, wird der Ein­sied­ler Joseph Köh­ler als Ver­däch­ti­ger ver­haf­tet. Als er hart­näckig bestrei­tet, die Taten began­gen zu haben, eska­liert die Stim­mung und gip­felt schließ­lich in Gewalt. Die Frau­en des Dor­fes set­zen alles dar­an, dem irra­tio­na­len Wahn­sinn der eigent­lich ver­nünf­ti­gen Dorf­be­woh­ner ent­ge­gen­zu­tre­ten. Inspi­riert von einem der letz­ten doku­men­tier­ten Hexen­pro­zes­se und ein­ge­bet­tet in die unru­hi­ge Ära kurz vor dem Aus­bruch des Zwei­ten Welt­kriegs ent­fal­tet der Film eine zeit­lo­se Inten­si­tät, obwohl sei­ne Hand­lung vor bei­na­he 100 Jah­ren ange­sie­delt ist