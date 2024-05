Eine 42-jäh­ri­ge Hotel­be­woh­ne­rin warf am Mon­tag­nach­mit­tag eine Wein­fla­sche von einem Bal­kon und traf damit ein Kind am Kopf. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Mon­tag, gegen 13.45 Uhr, war eine Grup­pe Kin­der mit ihren Betreu­ern zu Fuß in der Hofer Lie­big­stra­ße unter­wegs. Auf Höhe eines Hotels in der Nähe der Bahn­hof­stra­ße wur­de ein neun­jäh­ri­ger Jun­ge plötz­lich von einer Fla­sche am Kopf getrof­fen. Eine 42-jäh­ri­ge Frau, Gast in dem Hotel, soll die lee­re Wein­fla­sche aus Glas von einem Bal­kon im zwei­ten Stock auf die Stra­ße gewor­fen haben. Das getrof­fe­ne Kind erlitt durch den Auf­prall eine Kopf­platz­wun­de. Laut Anga­ben der Medi­zi­ner ist die Ver­let­zung nicht lebens­be­droh­lich. Zur Sicher­heit behiel­ten sie den Jun­gen jedoch für 24 Stun­den zur Beob­ach­tung im Krankenhaus.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt in dem Fall wegen des Ver­dachts der gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Spe­zi­ell geht es den Ermitt­lern um Beob­ach­tun­gen, wie die Wein­fla­sche in Rich­tung Stra­ße gewor­fen wur­de. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kripo.