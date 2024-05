Eine 0:3‑Niederlage, die schon nach 26 Minu­ten fest­stand, muss­te die SpVgg Bay­reuth heu­te Abend in der Regio­nal­li­ga Bay­ern bei den Würz­bur­ger Kickers hinnehmen.

Im ersten Spiel nach sei­ner Beför­de­rung zum offi­zi­el­len Chef­trai­ner konn­te Lukas Kling außer den Lang­zeit­ver­letz­ten Tim Lattei­er und Jonas Kehl sowie den bei­den erkrank­ten Jakub Min­tal und Tobi­as Weber auf den vol­len Kader zurück­grei­fen. Auch David Ismail war nach sei­ner Ver­let­zungs­pau­se wie­der im Aufgebot.

Die bereits als Regio­nal­li­ga­mei­ster fest­ste­hen­den Würz­bur­ger und die Alt­stadt, die einen ein­stel­li­gen Tabel­len­platz als aktu­el­les Sai­son­ziel aus­ge­ge­ben hat, lie­fer­ten sich von Anfang an eine mun­te­re Par­tie. In der 18. Minu­te hat­ten die Gast­ge­ber eine erste Chan­ce durch Dar­dan Kamia­ni, SpVgg-Kee­per Lucas Zahac­zew­ski war jedoch zur Stel­le. Bes­ser mach­te es drei Minu­ten spä­ter Ben­yas Solo­mon Jun­ge-Abi­ol, der nach einer Flan­ke von Maxi­mi­li­an Zai­ser zur 1:0‑Führung für die Kickers ein­köpf­te (21.).

Jetzt soll­te es schnell gehen: In der 24. Minu­te schick­te Sali­ou Sane Dar­dan Kari­ma­ni auf die Rei­se, der frei vor Lucas Zahac­zew­ski die Ner­ven behielt und zum 2:0 für die Gast­ge­ber ein­schob. Nur zwei Minu­ten spä­ter erhöh­te Domi­nik Mei­sel nach tol­ler Vor­ar­beit von Kapi­tän Peter Kurz­weg auf 3:0 (26.)

Lukas Kling reagier­te mit zwei Aus­wechs­lun­gen, Patrick Sche­der kam für Boh­dan Pota­lov und Edu­ard Heck­mann für Dani­el Haub­ner. In der 38. Minu­te hat­te Edwin Schwarz die gro­ße Chan­ce zum Anschluss­tref­fer, Kickers-Tor­wart Vin­cent Fried­sam klär­te jedoch mit einer Para­de zur Ecke. Kurz dar­auf klär­te Edwin Schwarz im letz­ten Moment bei einer schar­fen Her­ein­ga­be von Peter Kurz­weg. Mit der 3:0‑Führung der klar bes­se­ren Unter­fran­ken ging es schließ­lich in die Halbzeitpause.

In der 51. Minu­te muss­te die SpVgg einen wei­te­ren Nacken­schlag hin­neh­men: Mar­co Zietsch sah nach einem Foul­spiel die Gelb-Rote Kar­te. In Über­zahl hat­ten die Kickers die Par­tie vor 1.621 Zuschau­ern wei­ter fest im Griff und konn­ten sou­ve­rän agie­ren. In der 69. Minu­te hat­te der gera­de ein­ge­wech­sel­te Ben­ji­ka Caciel aus kur­zer Distanz eine Kopf­ball­chan­ce für die Würz­bur­ger, ver­fehl­te aber das Gehäu­se. In der 88. Minu­te setz­te Ben­yas Solo­mon Jun­ge-Abi­ol den Ball nach einer Her­ein­ga­be von Ben­ji­ca Caciel knapp über den Bay­reu­ther Kasten.

Letzt­lich blieb es beim 3:0‑Sieg der Gast­ge­ber. Die Alt­stadt hat nach 32 Spie­len jetzt wei­ter 41 Punk­te auf dem Kon­to. “Es war wahr­lich kein gutes Spiel von uns. Wir hat­ten gehofft, dass das Team nach der Sicher­stel­lung des Klas­sen­er­halts befreit nach vor­ne auf­spielt und viel­leicht einen Punkt mit­nimmt, dies haben wir aber nicht ansatz­wei­se geschafft. Nach dem ersten Gegen­tref­fer haben wir die Ord­nung ver­lo­ren und nicht mehr wie­der­ge­fun­den. Bin­nen fünf Minu­ten ging es Schlag auf Schlag und es stand 0:3. Dann kam in der 51. Minu­te noch die Gelb-Rote Kar­te gegen Mar­co Zietsch, die uns end­gül­tig das Genick brach. Im Mit­tel­feld fehl­te uns etwas die ord­nen­de Hand. Mit der Ein­wechs­lung eini­ger Nach­wuchs­kräf­te hat unser Trai­ner dann noch einen gewis­sen Fin­ger­zeig in die Zukunft gege­ben. Letzt­lich sah man ein­fach, wer der Regio­nal­li­ga­mei­ster ist”, ana­ly­sier­te SpVgg-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß nach der Partie.