Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

20-Jäh­ri­ger flüch­tet nach Geschwin­dig­keits­ver­stoß vor Polizei

COBURG. Bei einer Laser­kon­trol­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet über­schritt ein 20-Jäh­ri­ger mit sei­nem Opel am Mon­tag, in den spä­ten Abend­stun­den, die zuläs­si­ge Höchst­ge­schwin­dig­keit inner­halb geschlos­se­ner Ort­schaf­ten mas­siv. Bei der Anhal­tung an der Kon­troll­stel­le flüch­te­te der Fahranfänger.

Ein­satz­kräf­te der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on führ­ten um 22.30 Uhr eine Laser­ge­schwin­dig­keits­mes­sung in der Lau­te­rer Stra­ße durch. In stadt­ein­wär­ti­ger Rich­tung zeig­te die Laser­mess­pi­sto­le bei dem Opel eine Geschwin­dig­keit von 102 km/​h inner­halb geschlos­se­ner Ort­schaf­ten an. Zur Anhal­tung stell­te sich ein 42-jäh­ri­ger Poli­zei­be­am­ter, erkenn­bar an sei­ner retro­re­flek­tier­ten Warn­we­ste und der beleuch­te­ten Warn­kel­le, auf die Stra­ße. Dies erkann­te der Opel-Fah­rer, leg­te zunächst eine Voll­brem­sung hin, beschleu­nig­te im Anschluss sein Fahr­zeug, fuhr an dem Poli­zi­sten vor­bei und flüch­te­te. Im Zuge einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung stell­ten die Beam­ten den 20-Jäh­ri­gen an sei­ner Wohn­an­schrift in Röden­tal. Neben dem mas­si­ven Geschwin­dig­keits­ver­stoß ermit­teln die Beam­ten nun wegen gefähr­li­chem Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr sowie einem ver­bo­te­nen Kraftfahrzeugrennen.

Münz­au­to­mat an Wasch­platz aufgebrochen

COBURG. Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sach­te in der Nacht zum Sams­tag ein bis­lang unbe­kann­ter Auto­ma­ten­auf­bre­cher am Münz­au­to­ma­ten eines Dampf­strah­lers einer Tank­stel­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Der Unbe­kann­te brach in der Zeit von Sams­tag, 0 Uhr bis Sams­tag, 07.30 Uhr, den Münz­au­to­ma­ten der Tank­stel­le im Hörn­leins­grund auf. Da das Gerät erst kurz vor­her geleert wur­de, fiel dem Dieb jedoch kein Bar­geld in die Hand. Er ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den an dem Auto­ma­ten in einer Höhe von 400 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on nahm einen beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls auf und bit­tet unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

LED-Beleuch­tung vor Bank­fi­lia­le zerstört

COBURG. Sach­scha­den in Höhe von mehr als 500 Euro ver­ur­sach­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ein bis­lang Unbe­kann­ter vor einer Bank­fi­lia­le in der Mohrenstraße.

Der oder die Unbe­kann­ten ris­sen vor der Bank­fi­lia­le eine LED-Leuch­te von der Decke und beschä­dig­ten die­se. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­ten auch hier unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Wod­ka entwendet

Stein­wie­sen: Gegen einen 41-jäh­ri­gen Mann aus dem Gemein­de­be­reich Stein­wie­sen lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen Laden­dieb­stahls. Der Beschul­dig­te soll am letz­ten Sams­tag dabei beob­ach­tet wor­den sein, wie er in einem Stein­wie­se­ner Ein­kaufs­markt eine Fla­sche „Wod­ka Fei­ge“ im Wert von 7,99 Euro entwendete.

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

Stein­wie­sen: In der Zeit von Don­ners­tag bis Mon­tag wur­de in der Orts­mit­te Stein­wie­sen ein Ziga­ret­ten­au­to­mat gewalt­sam geöff­net. Der Auto­mat wur­de im Bereich des Schlos­ses an der Gehäu­se­vor­der­sei­te auf­ge­he­belt und anschlie­ßend auf­ge­bohrt. Im Anschluss ent­wen­de­ten der oder die Täter die im Auto­ma­ten befind­li­chen Ziga­ret­ten­schach­teln, sowie den Geld­be­häl­ter. Der ent­stan­de­ne Die­bes­scha­den wird mit meh­re­ren hun­dert Euro ange­ge­ben. Am Auto­ma­ten selbst ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 4000,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Dieb­stahl auf der Baustelle

Wal­len­fels: Unbe­kann­te Die­be trie­ben in der Zeit von Frei­tag bis Mon­tag in der Bahn­hof­stra­ße ihr Unwe­sen. Auf der Bau­stel­le gegen­über der Fa. Net­to ent­wen­de­ten die Unbe­kann­ten ein Strom­ag­gre­gat und einen Gra­ben­stamp­fer einer Gar­ten­bau­fir­ma. Der ent­stan­de­ne Die­bes­scha­den beläuft sich auf etwa 3500,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Autos beschä­digt und weg

Kulm­bach – Am gest­ri­gen Mon­tag mel­de­te sich der Geschä­dig­te und gab an, dass im Zeit­raum von Sams­tag, 18 Uhr, bis Sonn­tag, 13 Uhr, der lin­ke Außen­spie­gel sei­nes wei­ßen Ford Tran­sit , der in der Blai­cher Stra­ße geparkt war, abge­fah­ren wur­de. Der Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 160 Euro. Wer Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei in Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein wei­te­res Auto fuhr ein Unbe­kann­ter im Zeit­raum von Frei­tag­abend bis Sonn­tag­mit­tag auf dem Gelän­de eines Auto­han­dels in der Saal­fel­der Stra­ße an. Der Besit­zer ent­deck­te am Kot­flü­gel hin­ten links fri­sche Krat­zer. Einen Hin­weis­zet­tel oder ähn­li­ches hin­ter­ließ der Unfall­ver­ur­sa­cher jedoch nicht. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Wahl­pla­ka­te verunstaltet

UNTER­BRÜCK­LEIN, LKR. KULM­BACH. Unbe­kann­te beschmier­ten ein Wahl­pla­kat an der Bun­des­stra­ße 85 in dem Neu­dros­sen­fel­der Orts­teil. Wegen des poli­ti­schen Bezugs ermit­telt die Kriminalpolizei.

Zu einem unbe­kann­ten Zeit­punkt hin­ter­lie­ßen die Täter ihre Schmie­re­rei­en auf dem Groß­flä­chen-Pla­kat. Die abge­bil­de­ten Per­so­nen wur­den mit schwar­zen Ober­lip­pen­bär­ten ver­se­hen und mit wei­te­ren Titeln bedacht. Das Pla­kat ist anläss­lich der nahen­den Euro­pa­wahl neben der B85 aufgestellt.

Hin­wei­se zu der Tat nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ent­ge­gen. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060.