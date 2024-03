Der soge­nann­te Call­cen­ter­be­trug ist noch immer all­ge­gen­wär­tig und gän­gi­ge Masche unter Betrü­gern. Die Poli­zei­en der Län­der Bay­ern und Sach­sen bege­hen in der kom­men­den Woche eine Prä­ven­ti­ons­kam­pa­gne gegen den Trick­be­trug am Tele­fon. Gemein­sam sagen die Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten dem Schock­an­ruf und Co. den Kampf an.

Noch immer sind zu vie­le Tele­fon­be­trü­ger mit ihren Maschen erfolg­reich. Auf ver­schie­den­ste Art und Wei­se füh­ren sie ihre Opfer hin­ters Licht und zie­hen ihnen so das Erspar­te aus der Tasche. Gemein­sam mit dem Bun­des­land Sach­sen star­tet die Baye­ri­sche Poli­zei in der Woche vom 4. Bis 8. März eine groß­an­ge­leg­te Präventionskampagne.

Auch die ober­frän­ki­sche Poli­zei betreibt wäh­rend die­ser Tage ver­stärkt Auf­klä­rungs­ar­beit im Regie­rungs­be­zirk und betei­ligt sich mit ver­schie­de­nen Aktio­nen an dem Kampf gegen Phä­no­me­ne, wie Fal­scher Poli­zei­be­am­ter, Enkel­trick, Schock­an­ruf oder Gewinnversprechen.

Geplant sind unter ande­rem Info­stän­de, Vor­trä­ge von Spe­zia­li­sten, Fly­er­ak­tio­nen und das belieb­te „Cof­fee with a Cop“, bei dem Inter­es­sier­te bei einer Tas­se Kaf­fee direkt mit den Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten ins Gespräch kommen.

Beglei­tet wird die gesam­te Woche auf allen ver­füg­ba­ren Social Media-Kanä­len. In den Bei­trä­gen wer­den ver­schie­de­ne Betrugs­ma­schen vor­ge­stellt und es gibt Tipps, wie man sich, sei­ne Fami­lie und Ange­hö­ri­ge am besten gegen die drei­ste Abzocke schützt.

Das kon­kre­te Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot der ober­frän­ki­schen Poli­zei für die kom­men­de Woche ent­neh­men Sie bit­te den loka­len Medien.