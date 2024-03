Ent­täu­schen­der Wie­der­be­ginn nach der Win­ter­pau­se in der Regio­nal­li­ga Bay­ern: Die SpVgg Bay­reuth ver­lor heu­te Abend vor 2.281 Zuschau­ern gegen den FV Iller­tis­sen mit 0:1 (0:0).

Die Alt­stadt muss­te gegen Iller­tis­sen auf die Rot-gesperr­ten Eddy Schwarz und Bog­dan Pota­lov sowie auf die ver­letz­ten Jonas Kehl, Dani­el Haub­ner und Tim Lattei­er ver­zich­ten. Stür­mer­rou­ti­nier Chri­stoph Fen­nin­ger saß nach über­stan­de­ner Ver­let­zung vor­erst auf der Ersatz­bank und wur­de in der Schluss­pha­se eingewechselt.

Mar­co Zietsch hat­te in der 11. Minu­te die erste Mög­lich­keit für die Gast­ge­ber, der Iller­tis­se­ner Kee­per Felix Thiel parier­te jedoch sicher. Bay­reuth hat­te in der Anfangs­pha­se mehr Spiel­an­tei­le, aller­dings ohne dass sich zwin­gen­de Tor­chan­cen erga­ben. Danie­le Gabrie­le hat­te in der 27. Minu­te die bis dato beste Mög­lich­keit für die Gäste, schei­ter­te aber frei vor Alt­stadt-Kee­per Lucas Zahac­zew­ski. Der Bay­reu­ther Tor­wart parier­te kurz dar­auf auch einen Schuss von David Udogu.

Auch ein Kopf­ball von Gäste­spie­ler Yan­nick Gles­sing ging in der 34. Minu­te rechts am Bay­reu­ther Tor vor­bei. Iller­tis­sen war jetzt bes­ser im Spiel. In der an Höhe­punk­ten armen Par­tie ging es schließ­lich tor­los mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

In der 48. Minu­te hat­te Jann-Chri­sto­pher Geor­ge die beste Bay­reu­ther Mög­lich­keit der Par­tie, schei­ter­te aber frei am Iller­tis­se­ner Tor­wart Felix Thiel. Eine Groß­chan­ce hat­ten die Gäste in der 58. Minu­te, Emir Sej­do­vic traf aus 25 Metern jedoch nur den rech­ten Pfo­sten. Ein Tor für Iller­tis­sen lag jetzt in der Luft. In der 78. Minu­te war es schließ­lich so weit: Der kurz zuvor ein­ge­wech­sel­te 19-jäh­ri­ge Denis Milic ver­wan­del­te einen Abpral­ler zur 1:0‑Führung für die Gäste. Für Denis Milic war es der erste Tref­fer in der Regionalliga.

Fabio Pir­ner hat­te in der 85. Minu­te die Mög­lich­keit zum Aus­gleich, köpf­te aber am Tor vor­bei. Kurz dar­auf hat­te Emir Sej­do­vic die Mög­lich­keit zur Ent­schei­dung für Iller­tis­sen, meh­re­re Schüs­se aufs Tor wur­den im Anschluss an sei­nen Frei­stoß aber von Lucas Zahac­zew­ski über­ra­gend abge­wehrt. Letzt­lich blieb es aber beim 1:0‑Sieg für Iller­tis­sen. Nach dem ent­täu­schen­den Auf­takt in die Rest-Rück­run­de hat die Alt­stadt nach 23 Spie­len wei­ter­hin 27 Punk­te auf dem Konto.

Der Bay­reu­ther Trai­ner Marek Min­tal sprach nach der Par­tie von einer “bit­te­ren Nie­der­la­ge”. “In der ersten Halb­zeit haben wir soli­de bis zum Straf­raum gespielt, brach­ten in der Box aber Null kom­ma Null. Nach der Halb­zeit hat­ten wir eine rich­tig gute Mög­lich­keit, der Iller­tis­se­ner Tor­wart hat gut gehal­ten – und das war´s. Wir haben gut trai­niert und in den Test­spie­len gute Lei­stun­gen gezeigt, davon heu­te aber nichts auf den Platz gebracht. Wie­so dies so ist, müs­sen wir uns fra­gen. Es gel­ten kei­ne Aus­re­den. Das trau­rig­ste ist, dass wir 2.281 treue Zuschau­er in bester Flut­licht­at­mo­sphä­re ohne einen Punkt­ge­winn nach Hau­se geschickt haben. Von unse­ren Spie­lern kann ich nur mit dem Tor­wart und den bei­den Innen­ver­tei­di­gern zufrie­den sein. Den Rest konn­te man heu­te ver­ges­sen. Wir haben jetzt drei Nie­der­la­gen hin­ter­ein­an­der zu ver­zeich­nen. Am aktu­el­len Tabel­len­stand sind wir sel­ber schuld und all­mäh­lich wird es nach unten gefähr­lich für uns”, so Marek Mintal.