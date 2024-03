In allen Belan­gen chan­cen­los war der BBC Bay­reuth heu­te in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro A: Bei den VfL Spar­kas­sen­Stars Bochum setz­te es eine 66:98 (37:57)-Niederlage.

Der BBC star­te­te beim Tabel­len-16. aus dem Ruhr­ge­biet mit Bes­nik Bek­te­shi, Phil­ip Jalal­po­or, Aaron Car­ver, Shane Gat­ling und Esa Ahmad. Ver­letzt fehl­ten wei­ter­hin Moritz Ple­scher und Mari­os Giotis.

1.Viertel

Bochum star­te­te stark mit einem schnel­len 13:4‑Vorsprung in die Par­tie und zwang BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic zu einer frü­hen Aus­zeit. Die Gast­ge­ber bau­ten ihren Vor­sprung jedoch wei­ter auf 15:4 und damit eine zwei­stel­li­ge Füh­rung aus. Aaron Car­ver brach­te Bay­reuth dann mit einem Drei­er auf 9:15 her­an. Nach fünf Minu­ten stand es 19:11 für Bochum. Dann traf Shane Gat­ling zwei Drei­er in Fol­ge, Bay­reuth war auf 17:19 dran. In der Fol­ge waren die Gast­ge­ber wie­der am Drücker, Niklas Geske mach­te mit einem Drei­er das 24:17. Dann ver­kürz­ten die Bay­reu­ther wie­der auf 21:24. Letzt­lich ging es mit 26:21 für die Gast­ge­ber in die erste Viertelpause.

2.Viertel

Bochum star­te­te mit zwei Drei­ern ins zwei­te Vier­tel zum 32:21, auf der Gegen­sei­te ant­wor­te­te Shane Gat­ling eben­falls mit einem Tref­fer aus der Distanz und ver­kürz­te auf 24:32. Beim Stand von 24:34 nahm Mla­den Dri­jen­cic eine wei­te­re Bay­reu­ther Aus­zeit. Bochum zog in der Fol­ge wei­ter auf 37:24 und 40:26 davon. Selim Fofa­na bekam ein unsport­li­ches Foul. In der Kon­se­quenz erhöh­te Bochum nach 15 Minu­ten auf 44:28. Phil­ip Jalal­po­or ver­kürz­te mit einem Drei­er wie­der etwas auf 33:47. Die Gast­ge­ber lagen ein­ein­halb Minu­ten vor dem Vier­tel­en­de mit 53:35 vor­ne. Bay­reuth fand kein Rezept und lag letzt­lich zur Halb­zeit schon fast aus­sichts­los mit 37:57 und damit mit 20 Punk­ten hin­ten. Bay­reuth hat­te zu vie­le Tur­no­vers, auch das Rebound-Duell lief zu Gun­sten Bochums. Die Bay­reu­ther Drei­er­quo­te lag bis dato bei schwa­chen 29 Prozent.

3.Viertel

Bay­reuth kam anfangs des drit­ten Vier­tels wei­ter unter die Räder, Bochum bau­te den Vor­sprung noch­mals wei­ter auf 71:43 aus. Dies bedeu­te­te 28 Punk­te Vor­sprung für die Gast­ge­ber nach gut 25 Minu­ten. Mla­den Dri­jen­cic rief zu einer wei­te­ren Aus­zeit an die Außen­li­nie. Bay­reuth ver­kürz­te dann wie­der etwas auf 47:71 und 50:74. Mit einer 74:54-Führung und damit wei­ter­hin 20 Punk­te Rück­stand für Bay­reuth ging es schließ­lich in den Schlussabschnitt.

4.Viertel

Im Schluss­vier­tel zog Bochum wie­der stär­ker auf 82:54 davon. Nach 35 Minu­ten stand es 84:58 für die Gast­ge­ber. Bochum brach­te den Sieg jetzt sou­ve­rän über die Zeit. Bay­reuth hat­te nie auch nur den Hauch einer Chan­ce, um noch ein­mal her­an­zu­kom­men. 91:64 führ­te der Tabel­len-16. zwei Minu­ten vor Schluss. 95:66 stand es gut eine Minu­te vor dem Ende, ein 30-Punk­te-Sieg für Bochum war in Reich­wei­te. Letzt­lich wur­de Bay­reuth sogar mit 32 Punk­te düpiert, Bochum zeig­te mit dem 98:66-Sieg abso­lu­te Domi­nanz über sämt­li­che Vier­tel. Letzt­lich stand für Bay­reuth eine mick­ri­ge Drei­er­quo­te von 25 Pro­zent zu Buche, der BBC muss­te 18 Tur­no­vers ver­zeich­nen, Bochum hat­te nur sie­ben. Der BBC hat jetzt nach 24 Spie­len zwölf Sie­ge und zwölf Nie­der­la­gen auf dem Kon­to. Am Sonn­tag um 15 Uhr geht es für Bay­reuth zum Fran­ken­der­by nach Nürn­berg. Dort wird Wie­der­gut­ma­chung erfor­der­lich sein, wenn man die Play­off-Plät­ze in der Pro A nicht all­mäh­lich aus den Augen ver­lie­ren will.

Die Spie­ler der Partie:

Beste Wer­fer beim BBC Bay­reuth waren mit jeweils 15 Punk­ten Shane Gat­ling und Aaron Car­ver. Bester Reboun­der war eben­falls Aaron Car­ver mit acht abge­grif­fe­nen Bällen.

Bei den VfL Spar­kas­sen­Stars Bochum war Vin­cent Frie­de­ri­ci mit 19 Zäh­lern Tops­corer, es folg­te David Cohn mit 15 Punk­ten. Ray­ne­re Thorn­ton griff sechs Bäl­le ab und war damit bester Bochu­mer Rebounder.

Sta­ti­stik:

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (15 Punkte/​0 Fouls), Corey Mani­gault (10/1), Phil­ip Jalal­po­or (5/2), Selim Fofa­na (8/1), Mar­co Rahn (2/1), Esa Ahmad (4/2), Aaron Car­ver (15/2), Lou­is Naut­hon (0/3), Len­ny Liedt­ke (2/3), Bes­nik Bek­te­shi (5/3);

VfL Spar­kas­sen­Stars Bochum: Niklas Geske (9 Punkte/​3 Fouls), Ray­ne­re Thorn­ton (13/1), Lars Kamp (2/2), Kili­an Dietz (2/2), Quin­ten Nel­son (10/0), Keith Wil­liams (9/1), Matthew Stran­ge (9/1), Dani­el Zdra­vev­ski (10/1), Vin­cent Frie­de­ri­ci (19/4), David Cohn (15/0)