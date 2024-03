Die ehren­amt­li­chen Vor­le­se­pa­ten laden wie­der alle Kin­der ab vier Jah­ren ein zu Vor­le­se­stun­den in die RW21 Kin­der­bi­blio­thek. Die Vor­le­se­stun­den fin­den im März jeweils mitt­wochs ab 16 im Grup­pen­fo­rum statt, und zwar am 6., 13., 20. und 27., sowie am Sams­tag, 2., 9. 16. und 23. März, ab 11 Uhr im Grup­pen­fo­rum (Erd­ge­schoss). Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.