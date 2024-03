MAIN­LEUS, LKR. KULM­BACH. Der Brand einer Schrei­ne­rei mach­te am Don­ners­tag­abend den Ein­satz von rund 200 Feu­er­wehr­leu­ten aus dem Kulm­ba­cher Land­kreis erfor­der­lich. Zur genau­en Brand­ur­sa­che ermit­telt jetzt die Kri­po Bayreuth.

Gegen 19.40 Uhr mel­de­te am Don­ners­tag ein Anru­fer die Flam­men. Im Werks­ge­bäu­de einer Schrei­ne­rei in der Indu­strie­stra­ße war es zum Aus­bruch eines Feu­ers gekom­men. Eine gro­ße Men­ge an gela­ger­tem Mate­ri­al im Wert von über 150.000 Euro ist dabei bis zur Unbrauch­bar­keit ver­brannt. Die umlie­gen­den Weh­ren brach­ten das Feu­er jedoch recht­zei­tig unter Kon­trol­le, bevor das Gebäu­de grö­ße­ren Scha­den nahm. Ver­letzt wur­de niemand.

Die Brand­er­mitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth haben die Unter­su­chun­gen zur bis­lang unkla­ren Brand­ur­sa­che auf­ge­nom­men. Ange­sichts der jüng­sten Brand­fäl­le im Ort Main­leus erstrecken sich die Ermitt­lun­gen der Beam­ten selbst­ver­ständ­lich auch in die­se Rich­tung. Ein Zusam­men­hang ist jedoch zum aktu­el­len Zeit­punkt nicht ersichtlich.

Zeu­gen, die Anga­ben zum Schrei­ne­rei­brand oder sei­ner Ent­ste­hung am Don­ners­tag­abend machen kön­nen, mel­den sich bit­te bei der Kri­po in Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.