Die Stadt Bam­berg wür­digt anläss­lich des 1.000. Todes­ta­ges von Kai­ser Hein­rich II. mit dem Aus­ru­fen eines Jubi­lä­ums­jah­res die bedeu­ten­de Rol­le des Herr­schers für die Welt­erbe­stadt. Hein­richs Erbe ist untrenn­bar mit der Geschich­te und dem kul­tu­rel­len Erbe der Regi­on ver­bun­den. Aus die­sem Anlass hat die Stadt Bam­berg in Zusam­men­ar­beit mit der Bochu­mer Fir­ma EuroM­int eine beson­de­re Jubi­lä­ums­prä­gung ent­wickelt, die nun im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg in der Alten Hof­hal­tung vor­ge­stellt wur­de. Das erste Sil­ber­ex­em­plar der Son­der­prä­gung wur­de Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke von Lars Knevels, Ver­tre­ter von EuroM­int, überreicht.

Kai­ser Hein­rich II. war nicht nur ein bedeu­ten­der Herr­scher, son­dern auch Grün­der des Bis­tums Bam­berg. Dies zeigt sich auch auf der Son­der­prä­gung, die den Kai­ser mit sei­ner Ehe­frau Kuni­gun­de und dem Bam­ber­ger Dom nach einem Holz­schnitt aus dem 15. Jahr­hun­dert dar­stellt. Die Rück­sei­te zeigt das Bam­ber­ger Stadt­wap­pen, das in sei­ner Dar­stel­lung auf das erste bekann­te Stadt­sie­gel von 1279 zurückgeht.

„Wir bege­hen die­ses fei­er­li­che Gedenk­jahr anläss­lich des 1.000. Todes­ta­ges von Kai­ser Hein­rich II., der am 13. Juli 1024 starb und dem Bam­berg so viel zu ver­dan­ken hat“, beton­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. 1007 erwirk­te Hein­rich II., damals noch König, die Grün­dung des Bis­tums Bam­berg. Der neue Dom war nur eines von vie­len Geschen­ken des Kai­ser­paars an die Stadt. „Hein­rich lieb­te Bam­berg so sehr, dass er die Stadt sei­ner Frau Kuni­gun­de zur Hoch­zeit schenk­te und damit unse­re Geschich­te für immer beein­fluss­te“, so der OB weiter.

Ulri­ke Sie­ben­haar, Refe­ren­tin für Kul­tur, Welt­erbe und Tou­ris­mus, freut sich auf die zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen, Vor­trä­ge, Thea­ter­stücke, Kon­zer­te und hoch­ka­rä­ti­gen Aus­stel­lun­gen in die­sem Gedenk­jahr, wie z.B. die aktu­ell ab dem 24. Febru­ar im Diö­ze­san­mu­se­um Bam­berg prä­sen­tier­te Aus­stel­lung „Kreu­ze. 1000 Jah­re nach Hein­rich II. – Begeg­nung von Edel­stein und Ket­ten­sä­ge“ und natür­lich auf die gro­ße Son­der­aus­stel­lung „Vor 1000 Jah­ren: Menschen(leben) am Hof von Kuni­gun­de und Hein­rich II‘, die ab dem 25. Okto­ber 2024 im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg zu erle­ben sein wird. Zu fin­den unter ande­rem auf dem Tou­ris­mus­por­tal www​.bam​berg​.info oder im Kul­tur­ka­len­der www​.kul​tur​.bam​berg​.de

Gold und Silber

Prä­sen­tiert wur­de die limi­tier­te Son­der­prä­gung in zwei Vari­an­ten: Die Sil­ber­prä­gung ist mit nur 1.000 Exem­pla­ren die­ser Prä­gung ver­füg­bar. Von der Gold­prä­gung wer­den ledig­lich 100 Exem­pla­re – aller­dings nur auf Bestel­lung – her­ge­stellt. Bei­de Prä­gun­gen wer­den exklu­siv über die Muse­en der Stadt Bam­berg verkauft.

Über die­ses anspre­chen­de und gelun­ge­ne Pro­dukt freut sich die Direk­to­rin der Muse­en der Stadt Bam­berg, Dr. Kri­stin Kne­bel, auch aus dem fol­gen­den Grund: „Der Erlös fließt in die Refi­nan­zie­rung der Son­der­aus­stel­lung ‚Vor 1000 Jah­ren: Menschen(leben) am Hof von Kuni­gun­de und Hein­rich II‘. Wie der Titel bereits ver­rät, liegt der Fokus nicht aus­schließ­lich auf dem Kai­ser, son­dern eben­falls auf sei­ner Frau Kuni­gun­de und den Men­schen in ihrem Umfeld. Mit szen­o­gra­fi­schen Insze­nie­run­gen und digi­ta­len Anwen­dun­gen kön­nen die Gäste ins All­tags­le­ben einer Kai­ser­pfalz ein­tau­chen“, berich­tet Kne­bel wei­ter. Mehr Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung auf: www​.muse​um​.bam​berg​.de.

Ver­kaufs­stel­len sind die Muse­ums­kas­sen im Alten Rat­haus (bis 7. April) und im Histo­ri­schen Muse­um zu den aktu­el­len Öff­nungs­zei­ten (im Febru­ar und bis zum 22. März im Histo­ri­schen Muse­um vor­erst nur an den Wochenenden).

Es kann auch über die Muse­en der Stadt Bam­berg per Email an museum@​stadt.​bamberg.​de bestellt und auf Wunsch ver­sandt werden.

Die Gold­prä­gung wird über die Muse­en der Stadt Bam­berg (nur nach per­so­na­li­sier­ter ver­bind­li­cher Vor­be­stel­lung!) ver­kauft. Prei­se: Sil­ber­prä­gung 69 €; Gold­prä­gung auf Bestel­lung: 999 €.

1000. Todes­tag Kai­ser Hein­rich II. Silber

Mate­ri­al: 999 Feinsilber

Durch­mes­ser: 30 mm

Gewicht: ¼ Unze

Aus­füh­rung: Polier­te Platte

Limi­tie­rung: 1000 Exemplare

Inkl. Etui und Zertifikat

UVP: 69,00 € inkl. MwSt.

