Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl mit Taschenmesser

BAM­BERG. Um 18.40 h am Don­ners­tag wur­de ein jun­ger rus­si­scher Asyl­be­wer­ber in einer Dro­ge­rie im Osten Bam­bergs von einem Detek­tiv beob­ach­tet, wie er diver­se Kos­me­ti­ka in sei­ne Jacke steck­te und das Geschäft ver­ließ, ohne zu bezah­len. Der Wert der Waren betrug ins­ge­samt ca. 50 Euro. Auf Anspra­che gab er die Sachen wie­der zurück und begab sich mit ins Büro, wo auf die Poli­zei gewar­tet wur­de. Bei der Durch­su­chung des Man­nes fan­den die Beam­ten ein Taschen­mes­ser, wes­halb Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls mit Waf­fen erstat­tet wur­de. Der Mann erhielt außer­dem ein lebens­lan­ges Hausverbot.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Ein 62-jäh­ri­ger Fah­rer eines Mul­ti­van über­sah am Don­ners­tag gegen 08.50 Uhr beim Rechts­ab­bie­gen von der Mem­mels­dor­fer Stra­ße in Rich­tung Kärn­ten­stra­ße eine 31-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin, die in die glei­che Rich­tung fuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß, die Rad­le­rin schürf­te sich das Knie auf. Am Pkw ent­stand leich­ter Sachschaden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, gegen 14.35 h, ereig­ne­te sich an der Zufahrt des Rewe-Park­plat­zes in der Hans-Schütz-Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, als ein blau­er Fiat gegen ein Ver­kehrs­zei­chen prall­te, weil er einem, aus dem Park­platz aus­fah­ren­den ande­ren Pkw aus­wei­chen muss­te. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 5400 Euro. Der Pkw, der aus dem Rewe-Markt aus­fuhr, ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Die Poli­zei bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 0951/9129–210.

Poli­zei­be­am­te beleidigt

BAM­BERG. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Don­ners­tag um 22.40 h in der Lud­wig­stra­ße echauf­fier­te sich der Bei­fah­rer einer 26-jäh­ri­gen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin mas­siv über die Maß­nah­me. Der jun­ge Mann stieg sofort aus dem Fahr­zeug aus, ging auf die Beam­ten los und erklär­te, dass er kei­ne Lust auf so etwas habe. Nach eini­gen Belei­di­gun­gen stell­ten die Beam­ten die Per­so­na­li­en des Herrn fest und belehr­ten ihn als Beschul­dig­ten im Straf­ver­fah­ren. Sein Ver­hal­ten wird nun von der Staats­an­walt­schaft Bam­berg bear­bei­tet. Der Mann kann mit einer emp­find­li­chen Geld­stra­fe rechnen.

E‑Scootern mit Dro­gen im Blut

BAM­BERG. Bei drei unter­schied­li­chen Kon­trol­len wur­den von Don­ners­tag auf Frei­tag in der Bam­ber­ger City drei jun­ge Män­ner auf Miet-Scoo­tern ange­hal­ten und kon­trol­liert. Bei den drei Beschul­dig­ten wur­den ins­ge­samt ca. 10 Gramm Haschisch und 1,5 Gramm Cry­stal sicher­ge­stellt. Der Kon­sum wur­de jeweils ein­ge­räumt, wes­halb die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum erfolg­te. Ent­spre­chen­de Anzei­gen wur­den erstellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

LIT­ZEN­DORF. Ein Fahr­rad­dieb war am Mon­tag­nach­mit­tag in der Orts­stra­ße „Schim­mels­gra­ben“ unter­wegs. Aus dem von der Stra­ße aus nicht ein­seh­ba­ren Car­port eines Anwe­sens ließ der Unbe­kann­te ein brau­nes City­bike der Mar­ke Her­cules im Wert von etwa 150 Euro mit­ge­hen. Das Rad war dort unver­sperrt abgestellt.

Wer hat am Mon­tag­nach­mit­tag ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht oder kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

HALL­STADT. Schu­he im Wert von 35 Euro hat­te eine 45-Jäh­ri­ge in ihre mit­ge­führ­te Tasche gesteckt und woll­te ohne Bezah­lung am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein Schuh-Geschäft in der Emil-Kem­mer-Stra­ße ver­las­sen. Beim Dieb­stahl wur­de sie beob­ach­tet und der Poli­zei über­ge­ben. Die Laden­die­bin wird zur Anzei­ge gebracht.

Son­sti­ges

HALL­STADT. In Gewahr­sam genom­men wur­den am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag zwei 26 und 30 Jah­re alte betrun­ke­ne Frau­en. Die Land­kreis­po­li­zei wur­de gegen 17.15 Uhr in die Bam­ber­ger Stra­ße geru­fen, da die bei­den Damen im Hin­ter­hof eines Geschäf­tes Fla­schen her­um­war­fen und laut­stark schrien. Ihnen wur­de ein Platz­ver­weis erteilt. Kur­ze Zeit spä­ter wur­de die Poli­zei erneut geru­fen. Da sich die bei­den Frau­en unko­ope­ra­tiv und aggres­siv ver­hiel­ten, wur­den sie in Gewahr­sam genom­men und nach rich­ter­li­cher Anord­nung bis zum näch­sten Mor­gen in Arrest­zel­len untergebracht.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Wei­ßer Kom­bi nach Unfall­flucht auf der A73 gesucht

Hirschaid/​Strullendorf/​Bamberg. Bereits am 21.02.24, gegen 15:15 Uhr, fuhr der 21-jäh­ri­ge Fah­rer eines Seat auf der A73 in Rich­tung Suhl. Zwi­schen Hirschaid und Bam­berg-Süd über­hol­te er gera­de einen Lkw, als von hin­ten plötz­lich ein wei­ßes Auto mit hoher Geschwin­dig­keit ange­fah­ren kam und sich mit­tig zwi­schen dem Seat und dem Lkw hin­durch „dräng­te“. Obwohl es zu kei­nem Zusam­men­stoß kam, erschrak der Seat-Fah­rer und zog zum Aus­wei­chen nach links, wobei er die Mit­tel­schutz­plan­ke streif­te. Das wei­ße Auto fuhr danach ein­fach wei­ter. Kenn­zei­chen und Mar­ke sind nicht bekannt; es soll sich um einen Kom­bi han­deln. Der Scha­den am Seat wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeu­gen des Unfalls oder Per­so­nen die Hin­wei­se auf das gesuch­te Auto geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510, zu mel­den. Vie­len Dank.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Nächt­li­che Fahrradkontrolle

Eber­mann­stadt. Im Rah­men einer Strei­fen­fahrt fiel den Beam­ten Don­ners­tag­nacht ein Fahr­rad­fah­rer auf, der ohne Licht die Brei­ten­ba­cher Stra­ße befuhr. Der 28-jäh­ri­ge Rad­ler muss­te sich daher einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass er nicht nur ohne Licht fuhr, son­dern auch einen Alko­hol­wert von 0,8 Pro­mil­le auf­wies und unter dem Ein­fluss berau­schen­der Mit­tel stand. Wei­ter­hin konn­te in einer Ziga­ret­ten­schach­tel eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na fest­ge­stellt wer­den, das noch vor Ort sicher­ge­stellt wur­de. Zur Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt nah­men die Beam­ten den Mann das Fahr­rad ab. Er durf­te sei­nen Weg nach Hau­se zu Fuß fort­set­zen, nach­dem bei ihm eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Eber­mann­stadt durch­ge­führt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Ein 36-jäh­ri­ger Mann park­te am Don­ners­tag, gegen 08:45 Uhr, sei­nen schwar­zen BMW in einem Park­haus in der Sie­mens­stra­ße. Als er gegen 15:40 Uhr wie­der zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, war die­ses zwi­schen­zeit­lich beschä­digt wor­den. Der Rad­ka­sten und die hin­te­re lin­ke Fel­ge waren ver­kratzt und es ent­stand ein Scha­den von c. 1.500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Son­sti­ges

Neun­kir­chen am Brand. Der Gar­ten­zaun, fünf Sicht­schutz­ele­men­te sowie die Gar­ten­hüt­te an einem Anwe­sen im Bir­ken­weg wur­den von Don­ners­tag auf Frei­tag, mit schwar­zer Far­be besprüht. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro und Zeu­gen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) in Ver­bin­dung zu setzen.

Forch­heim. Graf­fi­ti-Sprü­her unter­wegs. Don­ners­tag­nacht konn­te eine Zeu­gin beob­ach­ten, wie ein 33-jäh­ri­ger Mann am „Joseph-Otto-Platz“, Mau­ern und Pfla­ster­stei­ne der dor­ti­gen Kir­che mit gel­ber Far­be besprüh­te. Auch zwei Strom­kä­sten und Stra­ßen­la­ter­nen wur­den beschmiert. Der Gesamt­scha­den wird hier auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim tra­fen den Täter noch vor Ort mit einer Spray­do­se in der Hand an. Da bereits tags­über im Stadt­be­reich diver­se Objek­te mit gel­ber Far­be besprüht vor­ge­fun­den wur­den, kann es sein, dass dies von dem glei­chen Spray­er ver­ur­sacht wor­den ist. Bei dem 33-Jäh­ri­gen fan­den die Poli­zi­sten zudem auf­fäl­lig vie­le neu­wer­ti­ge Gegen­stän­de, wel­che sogar noch mit Preis­schil­dern ver­se­hen waren. Da der Beschul­dig­te tags­über schon einen Laden­dieb­stahl began­gen hat, haben die Beam­ten auch in die­se Rich­tung die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sach­be­schä­di­gung an Schranke

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 16:00 Uhr wur­de von einer Grup­pe Jugend­li­cher im Pabsten­weg ein Teil einer Schran­ke abge­bro­chen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 600 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Pedelecs gestoh­len – Zeugenaufruf

HOCH­STADT A.MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht auf Don­ners­tag stah­len Unbe­kann­te meh­re­re Fahr­rä­der aus Gara­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Mitt­woch, 20 Uhr, bis Don­ners­tag, 16 Uhr, dran­gen Ein­bre­cher gewalt­sam in zwei Gara­gen eines Rei­hen­hau­ses in der Wolfs­lo­cher Stra­ße in Hoch­stadt am Main ein. Sie stah­len ins­ge­samt ein sil­ber­nes und ein schwar­zes Pedelec sowie ein schwar­zes Renn­rad der Mar­ke Cube und ein schwar­zes Pedelec der Mar­ke Spe­cia­li­zed im Gesamt­wert von rund 39.000 Euro. Die Die­be hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa 5.000 Euro, bevor sie uner­kannt flüchteten.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeu­gen. Wer Anga­ben zu dem Ein­bruch oder dem Ver­bleib der Räder machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.