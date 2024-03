Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Zu dritt am E‑Scooter und dann noch Poli­zi­sten beleidigt

Weil sie uner­laubt zu dritt auf einem E‑Scooter unter­wegs waren, wur­den drei Jugend­li­che am gest­ri­gen Don­ners­tag, 29.02.2024, einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Eichen­wald unter­zo­gen. Die Ein­sicht hielt sich aller­dings, zumin­dest bei einem der Jugend­li­chen, in Grenzen.

Nach­dem das 3er-Gespann gegen 21:30 Uhr von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt fah­rend fest­ge­stellt wur­de, erfolg­te eine Anspra­che ver­bun­den mit der Auf­for­de­rung zur Anhal­tung. Die­se quit­tier­te ein 15-jäh­ri­ger Erlan­ger, der das Gefährt auch steu­er­te, zunächst aller­dings mit einer unflä­ti­gen Belei­di­gung gegen­über den Beamten.

Im Rah­men der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­ten beim Fahr­zeug­füh­rer dann auch noch dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt werden.

Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test bestä­tig­te den Ver­dacht, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de. Neben einem Straf­ver­fah­ren wegen Belei­di­gung muss sich der bereits amts­be­kann­te Jugend­li­che nun auch noch wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -