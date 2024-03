Bereits zum zwei­ten Mal konn­ten die Schüler_​innen des Kur­ses KPG2b der Pfle­ge­schu­le Dr. Sel­ma Graf einen Spen­den­scheck an Sven Kai­ser (2.v.l.) über­ge­ben. 590 Euro waren noch ein­mal bei der Niko­laus­ak­ti­on zusam­men­ge­kom­men, die jetzt in die „Wai­sen­kind-Stif­tung Sven Kai­ser“ in Ste­gau­rach flie­ßen. Die Schüler_​innen, hat­ten sogar tat­kräf­tig mit ange­packt und den Bestat­ter dabei unter­stützt, die Räum­lich­kei­ten für das Wai­sen­kind-Café als Ort der Begeg­nung her­zu­rich­ten. Sven Kai­ser bedank­te sich herz­lich bei einer gemüt­li­chen Kaf­fee­run­de in Ste­gau­rach bei der klei­nen Dele­ga­ti­on der Pflegeschüler_​innen für das tol­le Engagement.