Die FGV-Musik­schu­le erwei­tert ihr prak­ti­sches Ange­bot um ein Ther­orie­spar­te. Ergän­zend zum Unter­richt der Instru­men­te Kla­vier, Akkor­de­on, Gei­ge, Gitar­re, Blas­in­stru­men­te Holz und Blech sowie zum Bal­lett- und Gesangs­un­ter­richt bie­tet die FGV Musik­schu­le in acht Unter­richts­ein­hei­ten ab Mon­tag, 4. März, jeweils von 18 bis 19 Uhr einen Theo­rie­kurs D1 mit abschlie­ßen­der Prü­fung an. Der Lehr­stoff umfasst ele­men­ta­re Grund­kennt­nis­se in der Musik. Refe­rent ist Musik­leh­rer Hart­mut Gebel­ein. Der Theo­rie­kurs ist beson­ders geeig­net für Leu­te, die Inter­es­se an Gesang oder einem Instru­ment haben. Der Kurs steht auch Aus­wär­ti­gen offen. Alters­be­gren­zung: ab acht Jah­re. Die Kurs­ge­bühr beträgt 50 Euro zuzüg­lich 15 Euro für das ver­wen­de­te Arbeits­buch und die Übungs-CD „Theo­rie D 1“. Der Unter­richt fin­det in der FGV Musik­schu­le Spei­chers­dorf Kem­nather Stra­ße 9 in Spei­chers­dorf im Erd­ge­schoss statt. Anmel­dung bei Heinz Schmidt unter Tele­fon 09275 3582396 oder info@​fgv-​musikschule.​de.

