Gute Neu­ig­kei­ten für Bay­reuths Mit­ter­nachts­bas­ket­bal­le­rin­nen und ‑bas­ket­bal­ler: Die Sai­son 2023/24 wird ver­län­gert. Damit setzt das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie der Stadt Bay­reuth einen Wunsch der Bay­reu­ther Jugend­li­chen um, der bei der letzt­jäh­ri­gen Jugend­ver­samm­lung geäu­ßert wor­den war. Die Rot­main­hal­le ist somit bis zum 27. April wei­ter­hin sams­tags von 18.30 bis 22 Uhr zum Bas­ket­ball­spie­len geöff­net. Ledig­lich am 13. April wird kein Mit­ter­nachts­bas­ket­ball stattfinden.

Auch heu­er wird es wie­der ein offe­nes Tur­nier geben, zu dem man sich ganz ein­fach vor Ort mit sei­ner Mann­schaft anmel­den kann. Die­ses fin­det am Sams­tag, 9. März, in der Rot­main­hal­le statt. Für die ersten drei Plät­ze gibt es wie­der tol­le Prei­se zu gewin­nen. Die Hal­le öff­net am Tur­nier­abend um 18.30 Uhr, Tur­nier­be­ginn ist um 19 Uhr. Anmel­den kann man sich ab 18.30 Uhr vor Ort bei den Betreu­ungs­per­so­nen. Mit­ma­chen kön­nen alle, die Spaß am Bas­ket­ball­spie­len haben. Ent­we­der man mel­det sich mit einer kom­plet­ten Mann­schaft an oder sucht sich vor Ort noch ein Team aus, das Ver­stär­kung benö­tigt. Ein Team besteht aus sie­ben Personen.