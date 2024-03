Im Land­kreis Bam­berg enga­giert sich jeder drit­te Bür­ger ehren­amt­lich, also rund 50.000 Frau­en und Män­ner – vie­le von ihnen in Feu­er­weh­ren und frei­wil­li­gen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen oder in Berei­chen der Inte­gra­ti­on, der Ver­kehrs- und Schul­weg­si­cher­heit bis hin zum Sport.

Der Fach­be­reich Kul­tur und Sport am Land­rats­amt Bam­berg sowie die Ehren­amts­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Bam­berg machen daher jetzt auf eine Aus­zeich­nung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on auf­merk­sam: den Baye­ri­schen Engagiert-Preis.

Auch 2024 ver­leiht das Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ste­ri­um die­sen Preis an Ein­zel­per­so­nen oder Teams, die sich für ande­ren ein­set­zen. Zudem kön­nen sich enga­gier­te Jugend­li­che bewer­ben, die sich spe­zi­ell gegen Anti­se­mi­tis­mus und Ras­sis­mus bzw. für die Demo­kra­tie ein­set­zen und so zum fried­li­chen und siche­ren Zusam­men­le­ben und zum Zusam­men­halt im Frei­staat beitragen.

Bis 10. April 2024 bewerben!

Sie füh­len sich ange­spro­chen oder ken­nen jeman­den, der im Bereich des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­ums ehren­amt­lich enga­giert ist? Dann bewer­ben Sie sich jetzt bis zum 10. April 2024.

Eine kur­ze und aus­sa­ge­kräf­ti­ge Dar­stel­lung des Enga­ge­ments (ger­ne auch per Video) zusam­men mit dem aus­ge­füll­ten Bewer­bungs­bo­gen genügt. Den Bewer­bungs­bo­gen sowie alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen zum Baye­ri­scher Enga­giert-Preis 2024 gibt es auf der Web­site des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­um www​.wir​fuer​and​e​re​.bay​ern​.de

Die Preis­ver­lei­hung fin­det am Sams­tag, 13. Juli 2024, in der BMW-Welt Mün­chen statt. Der Preis wird in den Kate­go­rien Aus­dau­er, Feu­er & Flam­me, Mut, Herz und Son­der­preis Staats­mi­ni­ster verliehen.