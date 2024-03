Das regio­na­le Ärz­te­netz „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) hat einen erwei­ter­ten Direkt­ver­trag mit der wohl wich­tig­sten Kran­ken­kas­se in der Regi­on Forch­heim ver­ein­bart, um die Ver­sor­gungs­lei­stun­gen der gesetz­lich ver­si­cher­ten Pati­en­ten wei­ter zu verbessern.

Eine Zwei-Klas­sen-Medi­zin will das regio­na­le Ärz­te­netz „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) trotz knap­per Kas­sen und stei­gen­der Kosten unbe­dingt ver­hin­dern. „Wir wol­len beson­ders für den Pati­en­ten aus der gesetz­li­chen Kran­ken­kas­se eine moder­ne Medi­zin­ver­sor­gung ermög­li­chen. Des­halb haben wir einen exklu­si­ven Ein­zel­ver­trag mit der AOK als der wohl wich­tig­sten Kran­ken­kas­se in unse­rer Regi­on abge­schlos­sen“, sagt UGeF-Geschäfts­füh­re­rin Sabi­ne Kramp. „Durch unse­re neue Ver­ein­ba­rung kön­nen die zahl­rei­chen AOK-Pati­en­ten bei uns im Ärz­te­netz jetzt noch mehr in den Genuss von zahl­rei­chen Zusatz­lei­stun­gen gelan­gen“, freut sich Kramp und erklärt, dass das Ärz­te­netz schon seit zehn Jah­ren auf eine enge Zusam­men­ar­beit mit der Orts­kran­ken­kas­se setzt.

Fast 3.000 AOK-Ver­si­cher­te nut­zen aktu­ell die Lei­stun­gen des regio­na­len Ärz­te­net­zes und pro­fi­tie­ren zum Bei­spiel von einem erwei­ter­ten Vor­sor­ge-Check, zusätz­li­chen Labor­un­ter­su­chun­gen sowie der Ver­mitt­lung von Fach­arzt­ter­mi­nen. Auch bei einer Ent­las­sung aus dem Kran­ken­haus arbei­ten die betei­lig­ten Kli­ni­ken und nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te Hand in Hand, um die Ver­si­cher­ten nach dem Kran­ken­haus­auf­ent­halt best­mög­lich zu ver­sor­gen. Das Ärz­te­netz setzt dabei auf eine direk­te Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen den betei­lig­ten Haus- und Fach­ärz­ten. Dadurch soll den Pati­en­ten eine best­mög­li­che Ver­sor­gung ohne über­flüs­si­ge War­te­zei­ten ermög­licht werden.

Im Rah­men des erwei­ter­ten Direkt­ver­tra­ges kön­nen AOK-Ver­si­cher­te jetzt bei­spiels­wei­se einen sport­me­di­zi­ni­schen Basistest erhal­ten. Ein jähr­li­cher Vor­sor­ge-Check-up mit spe­zi­el­len Labor­lei­stun­gen ist genau­so wie eine Arz­nei­mit­tel­be­ra­tung und eine Pati­en­ten­schu­lung bei bestimm­ten Krank­heits­bil­dern eben­falls neu hin­zu­ge­kom­men. Eine Abdo­men-Sono­gra­phie zur Kon­trol­le der Bauch­or­ga­ne mit­tels Ultra­schall ist jetzt genau­so dabei wie die Früh­erken­nung bei Depres­sio­nen und eine Erst­be­ra­tung bei psy­chi­schen Erkran­kun­gen. „Das ist wirk­lich ein tol­les Lei­stungs­pa­ket für unse­re vie­len AOK-Pati­en­ten im regio­na­len Ärz­te­netz“, freut sich Kramp und erklärt, dass sich Inter­es­sen­ten ganz ein­fach in einer der vie­len UGeF-Haus­arzt­pra­xen für den exklu­si­ven Direkt­ver­trag ein­schrei­ben las­sen können.

Vie­le wei­te­re Infor­ma­ti­on gibt es dazu im Inter­net unter www​.ugef​.com/​aok.