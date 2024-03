Darm­krebs: Eine häu­fi­ge Erkran­kung mit teil­wei­se modi­fi­zier­ba­ren Risikofaktoren

Ein typi­scher Hoch­ri­si­ko­kan­di­dat für Darm­krebs könn­te kari­ka­tur­haft als rau­chen­der, über­ge­wich­ti­ger Mann dar­ge­stellt wer­den, der eine Vor­lie­be für geräu­cher­tes, gegrill­tes oder gepö­kel­tes rotes Fleisch hat, häu­fig Bier kon­su­miert und sich wenig bewegt, wäh­rend er Bal­last­stof­fe, Früch­te und Gemü­se mei­det – der Ober­fran­ke! Die­se „west­li­che Diät“ führt zu Ver­än­de­run­gen im Darm­mi­kro­bi­om und einer über­pro­por­tio­na­len Ver­meh­rung von Schwe­fel meta­bo­li­sie­ren­den Bak­te­ri­en, was wie­der­um das Krebs­ri­si­ko erhö­hen kann.

Sta­ti­sti­sche Fak­ten: Ein ver­brei­te­tes Gesundheitsproblem

Laut dem Zen­trum für Krebs­re­gi­ster­da­ten des Robert-Koch-Insti­tuts macht Darm­krebs etwa 8% aller Krebs­er­kran­kun­gen in Deutsch­land aus. Im Jahr 2020 wur­den etwa 24.240 Frau­en und 30.530 Män­ner dia­gno­sti­ziert. Darm­krebs ist auch die zweit­häu­fig­ste Krebstodesursache.

Früh­erken­nung: Die Wich­tig­keit der Darmspiegelung

Früh­erken­nung ist ent­schei­dend. Die Darm­spie­ge­lung (Kolo­sko­pie) ist ein effek­ti­ves Instru­ment zur Ent­deckung und Ent­fer­nung von Darm­po­ly­pen, die zu Krebs füh­ren kön­nen. Zusätz­lich kann Krebs in frü­hen Sta­di­en dia­gno­sti­ziert und damit bes­ser the­ra­piert wer­den (teil­wei­se sogar im Rah­men der Endo­sko­pie). In Deutsch­land wird die prä­ven­ti­ve Kolo­sko­pie um das 55. Lebens­jahr emp­foh­len, mit einer Wie­der­ho­lung etwa zehn Jah­re später.

Inno­va­ti­ve For­schung: Schwe­fel­was­ser­stoff als Biomarker

Aktu­el­le For­schun­gen zei­gen, dass Schwe­fel­was­ser­stoff im Atem als Bio­mar­ker zur Risi­ko­ab­schät­zung für die Ent­wick­lung eines kolo­rek­ta­len Kar­zi­noms die­nen könn­te. Die Fir­ma VOC-Advan­ced Breath Dia­gno­stics GmbH ist dabei eine hoch­sen­si­ti­ve Metho­de zu ent­wickeln, die win­zi­gen Vor­kom­men von Schwe­fel­was­ser­stoff im Atem­gas festzustellen.

Eine per­so­na­li­sier­te Risi­ko­be­wer­tung, die Para­me­ter wie die Kon­zen­tra­ti­on von Schwe­fel­was­ser­stoff berück­sich­tigt, kann dazu bei­tra­gen, die all­ge­mei­ne Bevöl­ke­rung für Darm­krebs-Scree­nings zu sen­si­bi­li­sie­ren und zur Teil­nah­me zu moti­vie­ren. Ins­be­son­de­re jün­ge­re Per­so­nen, die auf­grund erhöh­ter Schwe­fel­was­ser­stoff­wer­te im Atem ein gestei­ger­tes Risi­ko für kolo­rek­ta­les Kar­zi­nom auf­wei­sen, pro­fi­tie­ren durch eine Ein­bin­dung in Früh­erken­nungs­pro­gram­me. Dar­über hin­aus könn­te ein zuver­läs­si­ger Test zur Mes­sung von Schwe­fel­was­ser­stoff im Atem dazu die­nen, Risi­ko­per­so­nen geziel­te Ernäh­rungs­be­ra­tung anzu­bie­ten und sie zu einer Ernäh­rungs­um­stel­lung zu ermu­ti­gen, um ihr Krebs­ri­si­ko zu verringern.

„Der Fort­schritt sol­cher prä­ven­ti­ven Maß­nah­men könn­te durch regel­mä­ßi­ge Über­prü­fung der Schwe­fel­was­ser­stoff­wer­te über­wacht wer­den. Der Schwe­fel­was­ser­stoff-Atem­test hat das Poten­zi­al eine wesent­li­che Rol­le in der pri­mä­ren Prä­ven­ti­on von kolo­rek­ta­lem Kar­zi­nom zu spie­len. Aus die­sem Grund trei­ben wir von der VOC-Advan­ced Breath Dia­gno­stik GmbH die Ent­wick­lung ent­spre­chen­der Tests vor­an“, so Prof. Dr. med. Wie­land Voigt, Grün­der und Geschäfts­füh­rer der VOC-Advan­ced Breath Dia­gno­stics GmbH.

Darm­krebs­mo­nat März: Ein gemein­schaft­li­ches Engagement

Die Felix Bur­da Stif­tung, die Stif­tung Lebens­Blicke und das Netz­werk gegen Darm­krebs e.V. haben den Monat März zum Darm­krebs­mo­nat erklärt. In die­sem Monat set­zen sich Medi­en, Gesund­heits­or­ga­ni­sa­tio­nen, Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen für die Darm­krebs­vor­sor­ge ein. Die­ser Monat erin­nert auch an Felix Bur­da, den Namens­ge­ber der Stif­tung, der im Alter von 33 Jah­ren an Darm­krebs verstarb.

CEO Prof. Dr. med. Wie­land Voigt appel­liert, sich der Bedeu­tung der Darm­krebs­vor­sor­ge bewusst zu wer­den. „Durch Lebens­sti­län­de­run­gen, regel­mä­ßi­ge Scree­ning-Unter­su­chun­gen und die Nut­zung neu­er dia­gno­sti­scher Metho­den kann das Darm­krebs­ri­si­ko deut­lich redu­ziert werden.“

Über die VOC-Advan­ced Breath Dia­gno­stics GmbH

Die VOC-Advan­ced Breath Dia­gno­stics GmbH ist ein 2022 gegrün­de­tes Unter­neh­men mit Stand­or­ten in Erlan­gen (#Medi­cal­Val­ley­Cen­ter) und Forch­heim (#Gesund­heits­zen­trumForch­heim), das sich auf die Ent­wick­lung und Ver­mark­tung von atem­ba­sier­ten Tests im Bereich der Dia­gno­se und Früh­erken­nung von Magen-Darm- und Stoff­wech­sel­er­kran­kun­gen, oxi­da­tiv­em Stress und Lun­gen­krebs kon­zen­triert. Mit unse­rem Test­an­ge­bot und unse­rer For­schung wol­len wir die Lebens­qua­li­tät und Lebens­er­war­tung von Pati­en­ten welt­weit verbessern.