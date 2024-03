Nach der Teil­nah­me am SIEG­MUND TOP FOUR und der dar­an anschlie­ßen­den Län­der­spiel­pau­se star­ten die Bam­berg Bas­kets am Sams­tag in den Sai­son­end­spurt in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Geg­ner des Teams von Head Coach Arne Wolt­mann am 22. Spiel­tag sind die Tigers aus Tübin­gen. Der Auf­stei­ger ran­giert aktu­ell mit einer Bilanz von fünf Sie­gen und 16 Nie­der­la­gen auf Tabel­len­po­si­ti­on 16. Das Hin­spiel in der Paul-Horn-Are­na ent­schie­den die Tübin­ger damals für sich, was unse­rer Mann­schaft sicher­lich noch zusätz­li­che Moti­va­ti­on für das von Motor Nüt­zel prä­sen­tier­te Rück­spiel mor­gen Abend in der BRO­SE ARE­NA lie­fern dürfte.

Tip-Off zur Par­tie zwi­schen den Bam­berg Bas­kets und den Tigers Tübin­gen ist am Sams­tag um 18:30 Uhr. Tickets sind online, im Freak City Store unter der BRO­SE ARE­NA oder auch an der Abend­kas­se noch ver­füg­bar. Natür­lich wird auch DYN in Bam­berg wie­der mit von der Par­tie sein und das Spiel zwi­schen den Bas­kets und den Tigers über­tra­gen. Kom­men­ta­tor ist Hen­ning Kuhl.

