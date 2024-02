Jetzt infor­mie­ren und im Sep­tem­ber eine Aus­bil­dung im sozia­len Bereich starten!

Die Bam­ber­ger bfz Schu­len laden am Sams­tag, den 9. März 2024 zum Tag der offe­nen Tür ein. Von 10 bis 13 Uhr gibt es umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen rund um die Aus­bil­dun­gen zum*zur Erzieher*in, zum*zur Heilerziehungspfleger*in und zum*zur Heilerziehungspflegehelfer*in.

An die­sem Tag haben die Besucher*innen die Mög­lich­keit, in den Unter­richt hin­ein zu schnup­pern und einen leben­di­gen Ein­druck vom Schul­all­tag sowie den Inhal­ten der ver­schie­de­nen Aus­bil­dun­gen zu gewin­nen. Die Schüler*innen, Stu­die­ren­den und Lehr­kräf­te infor­mie­ren und beant­wor­ten alle Fra­gen rund um die Berufs­bil­der, den Ablauf der Aus­bil­dun­gen, die Zugangs­vor­aus­set­zun­gen und ste­hen für indi­vi­du­el­le Bera­tungs­ge­sprä­che zur Ver­fü­gung. Für eine klei­ne Stär­kung ist eben­falls gesorgt.

Die bfz Schu­len befin­den sich im Gebäu­de D des bfz-Gelän­des in der Lich­ten­hai­de­stra­ße 15 in Bam­berg. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.fach​aka​de​mie​-bam​berg​.bfz​.de oder unter www​.hei​ler​zie​hungs​pfle​ge​schu​le​-bam​berg​.bfz​.de, sowie per Tele­fon: 0951/93224–622 oder per E‑Mail: schulzentrum-​ba@​bfz.​de.

Die bfz Schu­len in Bam­berg freu­en sich auf Ihren Besuch!