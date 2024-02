Größ­tes Motor­ra­devent in Süd­deutsch­land am 27. und 28. April 2024 – Fokus auf Fahr­si­cher­heit nach der Winterpause

An etwa drei Pro­zent aller Ver­kehrs­un­fäl­le in Ober­fran­ken ist ein Motor­rad betei­ligt. Das zeigt die kürz­lich ver­öf­fent­lich­te Ver­kehrs­un­fall­sta­ti­stik der Baye­ri­schen Poli­zei. Zum Auf­takt in die Zwei­rad­sai­son 2024 soll die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt am 27. und 28. April erneut für die The­men Ver­kehrs­si­cher­heit und Unfall­prä­ven­ti­on sen­si­bi­li­sie­ren. Seit mehr als 20 Jah­ren ist das Akti­ons­wo­chen­en­de für die gan­ze Fami­lie ein fester Bestand­teil in den Kalen­dern von Motor­rad­fah­rern in Süd­deutsch­land und weit dar­über hinaus.

Auf ober­frän­ki­schen Stra­ßen gab es im ver­gan­ge­nen Jahr 661 Ver­kehrs­un­fäl­le mit moto­ri­sier­ten Zwei­rä­dern und damit zehn mehr als im Vor­jahr. Die Zahl der schwe­ren Motor­rad­un­fäl­le mit töd­li­chem Aus­gang ist von elf auf neun zurück­ge­gan­gen. Den­noch ist jedes Unfall­op­fer eines zu viel.

Um Motor­rad­fah­rer für die Sai­son fit zu machen und alle Ver­kehrs­teil­neh­mer auf mög­li­che Gefah­ren­si­tua­tio­nen hin­zu­wei­sen, ver­an­stal­tet das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on im Rah­men des Ver­kehrs­si­cher­heits­pro­gramms 2030 „Bay­ern mobil – sicher ans Ziel“ gemein­sam mit dem Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken, der Kulm­ba­cher Braue­rei und Rock Anten­ne Bay­ern auch 2024 die Kulm­ba­cher Motorradsternfahrt.

Sicher durch die Biker-Saison

Mit bis zu 35.000 Besu­chern zählt die Ver­an­stal­tung am letz­ten April­wo­chen­en­de zum größ­ten Motor­rad­tref­fen Süd­deutsch­lands. Am 27. und 28. April sind auf dem Gelän­de der Kulm­ba­cher Braue­rei zahl­rei­che infor­ma­ti­ve, erleb­nis­rei­che und unter­halt­sa­me Aktio­nen geplant.

Auf einem Geschick­lich­keits­par­cours kön­nen so zum Bei­spiel Motor­rad­fah­rer mit ihren eige­nen Maschi­nen ihre fah­re­ri­schen Fähig­kei­ten testen und trai­nie­ren. Den Teil­neh­men­den win­ken bei einer Ver­lo­sung attrak­ti­ve Prei­se wie bei­spiels­wei­se ein Motor­rad-Rei­fen­satz von Pirel­li oder Hel­me der Mar­ke Shoei.

Mit Unfall­sze­na­ri­en, Simu­la­to­ren und Info­trucks laden Sicher­heits­exper­ten wie TÜV, Dekra und ADAC alle Besu­cher dazu ein, sich mit den Her­aus­for­de­run­gen und Gefah­ren im Stra­ßen­ver­kehr aus­ein­an­der­zu­set­zen. Händ­ler prä­sen­tie­ren die neu­en Motor­rad­mo­del­le, unter ande­rem der Mar­ken Kawa­sa­ki, BMW, Moto Guz­zi und April­ia. Für die jüng­sten Besu­cher gibt es kind­ge­rech­te Mit­ma­ch­an­ge­bo­te, die das rich­ti­ge Ver­hal­ten im Stra­ßen­ver­kehr vermitteln.

Viel­falt, Lebens­ge­fühl und Sicherheit

Der Höhe­punkt des Akti­ons­wo­chen­en­des in Kulm­bach ist am Sonn­tag ein Motor­rad­kor­so mit tau­sen­den Bikern durch die Stadt zum Braue­rei­ge­län­de. Auch in die­sem Jahr erwar­ten die Ver­an­stal­ter die Teil­nah­me von Poli­zei-Motor­rä­dern aus ganz Euro­pa, die teil­wei­se meh­re­re tau­send Kilo­me­ter anreisen.

Live-Musik von loka­len New­co­mern und bekann­ten über­re­gio­na­len Bands sorgt an bei­den Tagen für Festi­val­cha­rak­ter. Für kuli­na­ri­sche Abwechs­lung sind frän­ki­sche Klas­si­ker eben­so wie inter­na­tio­na­le Köst­lich­kei­ten im Angebot.

Zu einem ver­ant­wor­tungs­vol­len Ver­hal­ten im Stra­ßen­ver­kehr gehört auch der Ver­zicht auf Alko­hol. Aus die­sem Grund steht den Besu­chern der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt eine Viel­zahl an alko­hol­frei­en Bier- und Geträn­ke-spe­zia­li­tä­ten zur Aus­wahl. Die Bier­va­ri­an­ten ohne Alko­hol von Kulm­ba­cher, Mönchs­hof und Kapu­zi­ner hal­ten längst dem Geschmacks­ver­gleich stand und bie­ten Pils­lieb­ha­bern, Schank­bier- oder Rad­ler-Fans sowie Weiß­bier-Freun­den eine Alternative.

Getreu dem Mot­to „Ankom­men statt Umkom­men“ steht auch die 21. Motor­rad­stern­fahrt in Kulm­bach ganz im Zei­chen der Verkehrssicherheit.