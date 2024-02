Ein unbe­kann­ter Mann raub­te einer Fahr­rad­fah­re­rin am Mitt­woch in der Hain­stra­ße das Han­dy. Die Kri­po Bam­berg sucht nach Zeugen.

Am Mitt­woch, gegen 14 Uhr, hielt eine 43-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin in der Hain­stra­ße in Bam­berg an, um ihr Smart­phone zu nut­zen. Dabei schlich sich ein unbe­kann­ter Täter an sie her­an, ent­riss ihr das Han­dy und flüch­te­te mit sei­nem Fahr­rad. Die Geschä­dig­te erlitt dabei eine leich­te Ver­let­zung an der Hand.

Der Räu­ber wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 170 Zen­ti­me­ter groß

zir­ka 25 Jah­re alt

süd­ost­eu­ro­päi­sches Erscheinungsbild

dunk­les, etwa 5 Zen­ti­me­ter lan­ges Haar

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Mit­tei­lun­gen aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen kön­nen sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 melden.