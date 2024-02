Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kauf­preis des Rol­lers wur­de nicht entrichtet

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag­nach­mit­tag und Diens­tag­früh ent­wen­de­ten Unbe­kann­te einen in der Hilt­ner­stra­ße abge­stell­ten Motor­rol­ler. Die Hal­te­rin hat­te an dem Rol­ler ein Schild befe­stigt, dass der Rol­ler zum Ver­kauf steht. Mit­ge­nom­men haben ihn Unbe­kann­te, den Kauf­preis in Höhe von 250 Euro aller­dings nicht bezahlt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Jugend­li­cher steckt Ruck­sack voll

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de in einem Super­markt an der Pro­me­na­de ein 13-Jäh­ri­ger dabei beob­ach­tet, wie er Waren im Gesamt­wert von ca. 16 Euro in sei­nen Ruck­sack steck­te. Anschlie­ßend ver­ließ er den Laden, ohne die Arti­kel zu bezah­len. Er wur­de vom Geschäfts­füh­rer dar­auf ange­spro­chen und die Poli­zei ver­stän­digt. Der Jugend­li­che wur­de nach Anzei­gen­auf­nah­me sei­ner Mut­ter übergeben.

Auf­ge­fun­de­nes Mari­hua­na wird wei­ter beschlagnahmt

BAM­BERG. Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le am Bahn­hof konn­te am Mitt­woch­abend bei einem 38-Jäh­ri­gen 0,83 Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den, wel­ches beschlag­nahmt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Als ein Kun­de am Mitt­woch­abend, kurz vor 18 Uhr, ein Schuh­ge­schäft in der Miche­lin­stra­ße ver­las­sen woll­te, schlug im Ein­gangs­be­reich die Dieb­stahls­si­che­rung an. Der Mann rann­te dar­auf­hin davon. Sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack, in dem sich ein Paar ent­wen­de­te Schu­he im Wert von 36 Euro befan­den, warf der Dieb auf der Flucht weg.

Der Laden­dieb wird wie folgt beschrie­ben: Ca. 35 Jah­re alt, etwa 180 cm groß, schlank, süd­län­di­sches Aus­se­hen, trug eine beige Jacke und Jeans.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

STE­GAU­RACH. Unbe­kann­te zer­sta­chen an einem in der Bam­ber­ger Stra­ße gepark­ten grau­en Pkw, BWM, Vor­der- und Hin­ter­rei­fen auf der rech­ten Fahr­zeug­sei­te. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Wer hat in der Zeit von ver­gan­ge­nem Frei­tag bis Mitt­woch­abend ver­däch­ti­ge Per­so­nen in der Nähe des Pkw beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Scha­den von ca. 1.000 Euro an der hin­te­ren Stoß­stan­ge rich­te­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an einem grü­nen Pkw, Jagu­ar an. Das Fahr­zeug park­te am Diens­tag, zwi­schen 12.20 und 12.25 Uhr, auf dem EDE­KA-Park­platz in der Bam­ber­ger Stra­ße. Der Ver­ur­sa­cher fuhr davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men und sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu kümmern.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

BUR­GE­BRACH. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens von der Unfall­stel­le kommt auf eine 74-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin zu, die am Mitt­woch­vor­mit­tag in der Orts­stra­ße „Kirch­platz“ beim Aus­par­ken gegen die Stoß­stan­ge eines Pkw, Opel, gesto­ßen war. Trotz eines ange­rich­te­ten Fremd­scha­dens von etwa 500 Euro war die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wei­ter­ge­fah­ren. Jedoch beob­ach­te­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge das Gesche­hen und notier­te sich das Kenn­zei­chen. Durch die Land­kreis­po­li­zei wur­den die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen sofort auf­ge­nom­men. Bei der Begut­ach­tung des Fahr­zeu­ges konn­te ein Unfall­scha­den am Heck fest­ge­stellt werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­mit­tag fuhr eine 23-jäh­ri­ge Opel­fah­re­rin die Sport­platz­stra­ße berg­ab, um in die Alt­wei­her­stra­ße abzu­bie­gen. Hier­bei kam ihr ein Fahr­zeug ent­ge­gen, des­sen Fah­rer die Vor­fahrt miss­ach­te­te und es kam zur Kol­li­si­on. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 700 EUR. Der Unfall­geg­ner ver­hielt sich sehr unko­ope­ra­tiv und ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort. Da das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers bekannt ist, wird nun wei­ter gegen die­sen ermittelt.

Wich­ti­ge Berichtigung!

Göß­wein­stein. Ent­ge­gen der Bericht­erstat­tung vom 27.02.2024 han­del­te es sich bei dem links­ab­bie­gen­den Unfall­ver­ur­sa­cher nicht um den Pole­star-Fah­rer, son­dern um den Fah­rer des VW Golf. Die­ser bog aus Rich­tung Sta­del­ho­fen kom­mend auf die Staats­stra­ße von Bösen­bir­kig in Rich­tung Göß­wein­stein ein und miss­ach­te­te hier­bei die Vor­fahrt­be­rech­ti­gung des 35-jäh­ri­gen Pole­star-Fah­rers. Der Bei­fah­rer im VW Golf wur­de dabei ver­letzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf 40.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Das Heck eines schwar­zen Audi wur­de am Mitt­woch beschä­digt. Die 57-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin park­te ihr Auto gegen 11:30 Uhr in der „Egloff­stein­stra­ße“, auf dem Park­platz einer Schu­le. Als sie gegen 15:30 Uhr zu ihrem Audi zurück­kam, hat­te die­ses am Heck Krat­zer und einen Scha­den von ca. 1.000 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se (09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein 64-jäh­ri­ger Mann stell­te sei­nen Rad­la­der am Frei­tag, 23.02.2024, gegen 13:00 Uhr, im „Eggols­hei­mer Weg“, an der Kom­post­an­la­ge, ab. Als er am Mitt­woch, 28.02.2024, um 10:00 Uhr, wie­der zum Fahr­zeug zurück­kehr­te stell­te er fest, dass in der Zwi­schen­zeit Unbe­kann­te ver­sucht haben, das Blech am Heck des Laders auf­zu­schnei­den und den Treib­stoff zu ent­wen­den, was aller­dings nicht gelang. Die Täter hin­ter­lie­ßen einen Scha­den von ca. 500 Euro. Die Beam­ten der Poli­zei haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) in Ver­bin­dung zu setzten.

Son­sti­ges

Bucken­ho­fen. Ver­wü­stung auf Gar­ten­grund­stück. Meh­re­re Per­so­nen infor­mier­ten am Diens­tag die Besit­ze­rin eines Gar­ten­hau­ses in der „Austra­ße“, dass ihr Grund­stück sowie das Häus­chen ver­mut­lich von zwei Kin­dern im Alter zw. 11 und 13 Jah­ren ver­wü­stet wur­de. Die Poli­zei wur­de durch die Zeu­gen nicht infor­miert, wes­halb die 38-jäh­ri­ge Inha­be­rin die­se erst am Abend ver­stän­dig­te, als sie nach Forch­heim zurück­kehr­te und den Scha­den selbst in Augen­schein nahm. Vom Gar­ten­haus waren sämt­li­che Schei­ben ein­ge­wor­fen und der Groß­teil der Deko-Gegen­stän­de zer­stört wor­den. Auch im Gar­ten wur­den zer­bro­che­ne Tei­le auf­ge­fun­den. Da das Zah­len­schloss am Ein­gangs­tor intakt war, ist zu ver­mu­ten, dass die Täter über den Maschen­draht­zaun gestie­gen sind. Der Scha­den wird vor­läu­fig auf ca. 2.500 Euro geschätzt und die Poli­zei bit­tet um tele­fo­ni­sche Rück­mel­dung (09191/7090–0), falls irgend­je­mand die Täter beob­ach­ten konn­te oder ande­re Hin­wei­se geben kann.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Bad Staffelstein

Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le am Mitt­woch­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Bäcker­gas­se einen 27-jäh­ri­gen Mann. Bei einer Durch­su­chung konn­te hier­bei eine Dose mit Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Das Rausch­gift wur­de dar­auf­hin sicher­ge­stellt, den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auto zer­kratzt

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von 24.02.2024 18:00 Uhr – 25.02.2024 19:00 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen in der Main­au Lich­ten­fels gepark­ten Pkw. Hier­bei wur­de mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand der rech­te Kot­flü­gel ver­kratzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Zusam­men­stoß beim Abbiegen

MICHEL­AU i.OFr. / LICH­TEN­FELS. Rund 5.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­abend in Schwür­bitz in der Schney­er Stra­ße ereig­ne­te. Eine 47-jäh­ri­ge Frau befuhr mit ihrem Ford die Schney­er Stra­ße und woll­te in die Lahm­stra­ße abbie­gen. Ein 55-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer erkann­te dies zu spät und fuhr ihr hin­ten auf, sodass es zum Zusam­men­stoß kam. Der Opel war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Die Ford-Fah­re­rin wur­de durch den Unfall leicht verletzt.

Schwe­rer Ver­kehrs­un­fall beim Abbiegen

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mitt­woch­mor­gen kam es auf der ST2204 von Bad Staf­fel­stein kom­mend in Fahrt­rich­tung Stu­b­lang zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Eine 53-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin über­sah beim Abbie­gen einen 29-jäh­ri­gen Mann mit sei­nem Citro­en, wes­halb es zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß kam. Hier­bei muss­te sich der Citro­en­fah­rer mit schwe­ren Prel­lun­gen und einem Schleu­der­trau­ma in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben. Bei­de Pkws waren nicht mehr Fahr­be­reit und wur­den abge­schleppt. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin blieb unver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf inge­samt rund 20.000 Euro.