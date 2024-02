Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Mobi­les Toi­let­ten­häus­chen in Brand gesetzt

Voll­stän­dig zer­stört wur­de ein mobi­les Toi­let­ten­häus­chen, das in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag durch bis­lang unbe­kann­te Per­so­nen in Brand gesetzt wurde.

Am Don­ners­tag, 29.02.2024, gegen 01:00 Uhr ging bei der Poli­zei die Mit­tei­lung über die bren­nen­de Bau­stel­len­toi­let­te ein, die im Bereich des Brucker Rad­wegs (süd­lich der Paul-Gos­sen-Stra­ße) auf­ge­stellt war. Beim Ein­tref­fen der ersten Strei­fen­be­sat­zung stand die Toi­let­te bereits in Voll­brand. Das Feu­er konn­te zwar durch die Feu­er­wehr Erlan­gen gelöscht wer­den, das Klo­häus­chen wur­de aller­dings voll­stän­dig zer­stört. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf ca.

2000 Euro geschätzt, ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung durch Brand­le­gung wur­de eingeleitet.

Da bis­lang kei­ner­lei Täter­hin­wei­se vor­lie­gen, wer­den mög­li­che Zeu­gen gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­flucht in Möhrendorf

Möh­ren­dorf – In dem Zeit­raum von Diens­tag, den 27.02.24, 15.30 Uhr, bis Mitt­woch, den 28.02.24, 07.20 Uhr, wur­de ein, in der Erlan­ger Stra­ße ord­nungs­ge­mäß, in einer längs zur Fahr­bahn ver­lau­fen­den Park­bucht, VW Polo von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren und beschä­digt. Hier­bei ent­stand ein Scha­den in Form von Krat­zern an der vor­de­ren Stoß­stan­ge links. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sich um die Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en zu ermög­li­chen. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Pkw ver­kratzt

Spar­dorf – Am Mitt­woch, im Zeit­raum zwi­schen 08:15 Uhr und 10:15 Uhr, park­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer sei­nen schwar­zen PKW in der Stra­ße Stein­bruch­weg auf Höhe Haus­num­mer 9. In die­sem Zeit­raum zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die rech­te PKW- Sei­te über die gesam­te Län­ge mit einem unbe­kann­ten spit­zen Gegen­stand. Der Scha­den wird auf ca. 3.000 € geschätzt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Erlan­gen-Land unter Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Rad­fah­re­rin die Vor­fahrt genommen

Spar­dorf – Am Mitt­woch, gegen 16:10 Uhr, befuhr eine Fahr­rad­fah­re­rin die Bucken­ho­fer Stra­ße in Fahrt­rich­tung Inner­orts. Ihr kam ein sil­ber­ner PKW-Fah­rer ent­ge­gen. Der im wei­te­ren Fahr­ver­lauf nach links in die Schul­stra­ße abbie­gen woll­te. Hier­bei miss­ach­te­te er die Vor­fahrt der ent­ge­gen­kom­men­den Rad­fah­re­rin. Infol­ge­des­sen stieß die­se gegen den rech­ten hin­te­ren Rad­ka­sten des abbie­gen­den PKWs und kam zu Sturz. Die Fahr­rad­fah­re­rin wur­de hier­durch leicht ver­letzt und wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Behand­lung in die Unfall­chir­ur­gie nach Erlan­gen ver­bracht. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­fal­les wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Zer­kratz­ter Pkw

Mün­chau­rach – In der Zeit vom 19.02.24 – 28.02.24 wur­de ein Pkw, wel­cher am Park­platz eines Wohn­an­we­sens geparkt stand, durch eine bis­lang unbe­kann­te Per­son nicht uner­heb­lich beschä­digt. Das Fahr­zeug wur­de groß­flä­chig zer­kratzt, zudem wur­de der lin­ke Außen­spie­gel beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich nach der­zei­ti­ger Schät­zung auf 2000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -