Der jähr­li­che Welt­tag des Arten­schut­zes am 3. März ist mitt­ler­wei­le eine feste Grö­ße im Kalen­der. Die Gene­ral­ver­samm­lung der Ver­ein­ten Natio­nen ent­schied sich für die­ses Datum, da am 3. März 1973 das Washing­to­ner Arten­schutz­über­ein­kom­men unter­zeich­net wur­de. Der Gedenk­tag hat das Ziel, die Bedeu­tung der wild­le­ben­den Tier- und Pflan­zen­ar­ten sowie die Kon­se­quen­zen des Ver­lusts der Arten­viel­falt für den Men­schen in den Fokus zu stel­len. An die­sem Tag geht es aber nicht nur ums War­nen und Mah­nen, son­dern auch um prak­ti­ka­ble Hand­lungs­mög­lich­kei­ten, die dem Arten­ster­ben ent­ge­gen­wir­ken. Ein Bei­spiel ist das Belas­sen von Tot­holz in Gar­ten und Land­schaft, denn Tot­holz ist eine wah­re Kin­der­stu­be für die Artenvielfalt!

Da ist Leben drin

Einer der leben­dig­sten Lebens­räu­me ist lie­gen­des und ste­hen­des Tot­holz. Eine Viel­zahl von teil­wei­se hoch­spe­zia­li­sier­ten Tier‑, Pilz‑, Moos- und Flech­ten­ar­ten besie­deln Tot­holz und des­sen Zer­set­zungs­sta­di­en – und je nach­dem, ob das Tot­holz in der vol­len Son­ne oder im Schat­ten liegt bzw. steht, ändert sich die Arten­zu­sam­men­set­zung der Bewoh­ner. Ins­ge­samt sind in Deutsch­land über 1.000 Käfer­ar­ten und ca. 600 Groß­pilz­ar­ten am voll­stän­di­gen Abbau von Holz der unter­schied­li­chen Baum­ar­ten betei­ligt. Die Lie­be vie­ler Tier- und Pilz­ar­ten zum (toten) Holz ist Jahr­tau­sen­de alt. Denn seit dem Ende der letz­ten Eis­zeit vor 16.000 Jah­ren bis zum inten­si­ve­ren Beginn der Land­nut­zung vor 2.000 Jah­ren waren Wäl­der in Deutsch­land der vor­herr­schen­de Lebensraum.

„Kin­der­gar­ten“ Totholz

Bei den Tie­ren bewohnt haupt­säch­lich der Nach­wuchs – von der Insek­ten­lar­ve bis hin zum Vogel­kü­ken – das Tot­holz. Baum­höh­len und Hohl­räu­me bie­ten guten Schutz vor der Wit­te­rung (Regen, Frost, Hit­ze) wie auch vor Räu­bern. Der Auf­wand, den die Eltern betrei­ben, um geeig­ne­te Nisträu­me im Holz anzu­le­gen, ist hoch. Zur Eiab­la­ge boh­ren oder nagen die (zumeist) weib­li­chen Insek­ten Löcher und Hohl­räu­me in den z.T. sehr har­ten Holz­kör­per. Doch damit nicht genug! Auch Pro­vi­ant wird dem Nach­wuchs mit­ge­ge­ben, damit der Start ins Lar­ven­le­ben gut gelingt.

Blau­schwar­ze Holz­bie­ne – Wild­bie­ne des Jah­res 2024

Eine der auf­fäl­lig­sten Nut­ze­rin­nen von Tot­holz als Kin­der­stu­be ist die Blau­schwar­ze Holz­bie­ne (Xylo­co­pa vio­lacea). Mit ihrem schwarz gefärb­ten Kör­per und den blau­schwarz schil­lern­den Flü­geln ist sie kaum mit ande­ren Insek­ten zu verwechseln.

Auf­grund der Kör­per­grö­ße und dem lau­ten Gebrumm sor­gen sie öfter für Unbe­ha­gen, doch obwohl die weib­li­chen Holz­bie­nen ste­chen kön­nen, sind sie äußerst fried­fer­tig. Mit ihren kräf­ti­gen Mund­werk­zeu­gen nagt sie im Früh­jahr fin­ger­dicke Brut­röh­ren in das Holz, um anschlie­ßend Nist­zel­len mit je einem Ei und Pol­len­vor­rat anzu­le­gen. Bereits im Juli schlüpft die näch­ste Holz­bi­e­nen­ge­ne­ra­ti­on aus ihren Brut­röh­ren – und dies ist für Soli­tär­bie­nen, die nicht in Kolo­nien leben, etwas Beson­de­res. In den mei­sten Fäl­len stirbt die Mut­ter nach Anla­ge der Brut­zel­len. Aber die Blau­schwar­ze Holz­bie­ne bewacht ihre Nist­röh­ren, bis der Nach­wuchs aus­ge­flo­gen ist. Die frisch geschlüpf­ten Holz­bie­nen suchen sich ein Über­win­te­rungs­quar­tier – erst im fol­gen­den Früh­jahr erfolgt die Paa­rung und dar­auf­hin die erneu­te Anla­ge von Nist­röh­ren im Totholz.

Wohn­raum gesucht

Die Blau­schwar­ze Holz­bie­ne zählt zu den Gewin­nern des Kli­ma­wan­dels. Kam sie frü­her nur in den wärm­sten Regio­nen Deutsch­lands im Süd­we­sten vor, konn­te sie sich in den letz­ten Jah­ren auf­grund der stei­gen­den Jah­res­tem­pe­ra­tu­ren über ganz Deutsch­land ver­brei­ten. Vor allem in den – im Ver­gleich zum Umland – wär­me­ren Städ­ten kann man die gro­ße Wild­bie­ne oft beob­ach­ten. Sie ist aller­dings auf Tot­holz zur Anla­ge ihrer Nist­röh­ren ange­wie­sen – und genau die­ser Lebens­raum steht immer sel­te­ner zur Ver­fü­gung. Hier kann man der Wild­bie­ne des Jah­res 2024 mit ein­fa­chen Mit­teln hel­fen, indem man in Gar­ten und Land­schaft aus­rei­chend Tot­holz belässt. Ganz oder teil­wei­se abge­stor­be­ne Obst­bäu­me sind am begehr­te­sten, doch die Holz­bie­ne nimmt auch ger­ne alte Holz­bal­ken, auf­ge­schich­te­tes Brenn­holz (Hart­holz) oder Zaun­pfo­sten. Die übli­chen Insek­ten­ho­tels nimmt die Holz­bie­ne nicht an – hier emp­fiehlt sich das Auf­stel­len eines alten Baum­stam­mes an einen Ort, der in der Son­ne liegt. Dann las­sen sich die sanf­ten Rie­sen­brum­mer bald beim Nest­bau­en beobachten.

Mehr zum The­men­be­reich „Bio­di­ver­si­tät“ fin­den Sie online unter

