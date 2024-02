Pri­meln in kun­ter­bun­ten Far­ben, zar­te Gemü­se-Pflänz­chen fürs Früh­beet, Blu­men­zwie­beln, Strümp­fe und Socken, Kräu­ter für die Fen­ster­bank und kusch­li­ge Wäsche: Die Markt­kauf­leu­te sind zurück und laden am Sonn­tag, 3. März, zum Jahr­markt in der Forch­hei­mer Innenstadt.

Von 10 bis 17 Uhr schla­gen die Fier­an­ten ihre Stän­de auf und laden zum Bum­meln, Stö­bern, Stau­nen und Ein­kau­fen ein. Und wer hung­rig ist, für den gibt es Lecke­rei­en wie etwa köst­li­chen Käse­ku­chen, frisch Geräu­cher­tes und wür­zi­ges Bauernbrot.

Über 50 Markt­stän­de von der Satt­ler­tor­stra­ße bis zur Kai­ser­pfalz bie­ten Sonn­tags­spa­zier­gän­gern, Schnäpp­chen­jä­gern und Wochen­end­aus­flüg­lern eine breit gefä­cher­te Aus­wahl an Tex­ti­li­en, Spiel­wa­ren, Deko­ra­ti­on, Kräu­tern und Haushaltswaren.

Die ver­kehrs­recht­li­chen Anord­nun­gen sind zu beachten.

Und für das rote Kreuz­chen im Kalen­der: Der näch­ste Jahr­markt, dann übri­gens mit ver­kaufs­of­fe­nem Sonn­tag, fin­det am 24. März statt.