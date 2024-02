„Mein Herz schlägt für Europa“

Anläss­lich des Euro­pa­tags am 09. Mai und der wich­ti­gen Euro­pa­wahl am 09. Juni 2024 star­ten der Kulm­ba­cher Kreis­ver­band und der Kulm­ba­cher Lite­ra­tur­ver­ein die Akti­on: Mein Herz schlägt für Euro­pa. Gesucht wer­den Tex­te in Lyrik oder Pro­sa, aber auch Bil­der, die Euro­pa, sei­ne Ideen, Her­aus­for­de­run­gen zum Inhalt haben oder auch Erin­ne­run­gen an Euro­pa, Rei­se-Erin­ne­run­gen, ger­ne auch illu­striert mit Fotos oder Bil­dern. Die Idee hat­ten Tho­mas Nagel, Kreis­vor­sit­zen­der der Euro­pa Uni­on und Karin Minet, Vor­sit­zen­de des Lite­ra­tur­ver­eins. Bereits im Jahr 2020 gab es die Akti­on: Mein Brief an Euro­pa. Zahl­rei­che Autoren hat­ten sich beteiligt.

Der Euro­pa-Tag gewinnt gera­de jetzt an Bedeu­tung. „Gera­de in Zei­ten rech­ter Gewalt und dem dro­hen­den Aus­ein­an­der­bre­chen Euro­pas muss der Euro­pa­ge­dan­ke für ein frei­es und gemein­sa­mes Euro­pa gestärkt wer­den“, begrün­det Tho­mas Nagel die Aktion.

Karin Minet ist ger­ne Koope­ra­ti­ons­part­ne­rin: Auch für sie sind die Wer­te Euro­pas wich­tig, Frei­heit, Demo­kra­tie und freie Mei­nungs­äu­ße­rung, gera­de auch in der Lite­ra­tur, Zusam­men­halt und ein gemein­sa­mes Wir-Gefühl statt Hass und Het­ze. Dafür, für ein frei­es Euro­pa ohne Gren­zen, wol­len sich Karin Minet und Tho­mas Nagel einsetzen.

Auf­ge­ru­fen sind nun alle Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­bach, Jugend­li­che, Fami­li­en, älte­re Men­schen, die Ihre Gedan­ken in einen lusti­gen, ern­sten oder nach­denk­li­chen Text brin­gen möch­ten. „Das darf auch ein Text aus der Schub­la­de sein oder ein lie­be­vol­ler Brief, der die Frei­heit in den Zei­len ausdrückt.“

Die Tex­te kön­nen bis zum 05. Mai ein­ge­reicht wer­den an Euro­pa-Uni­on, Kreis­ver­band Kulm­bach, Am Gar­ten­feld 49a, 95326 Kulm­bach oder auch per Mail an den Lite­ra­tur­ver­ein geschickt wer­den: karin-​minet@​web.​de (Betreff: Europa)

Die besten Bei­trä­ge wer­den bei einem Euro­pa-Kaf­fee-Klatsch im Café Scho­berth ger­ne von der Autoren prä­sen­tiert und mit einem Buch­preis gewürdigt.

Der Ter­min soll vor der Euro­pa­wahl Ende Mai stattfinden.

Zum Hin­ter­grund:

Am 9. Mai 2020 geden­ken wir jedes Jahr, dass wir in Euro­pa in Frie­den und Ein­heit leben. Es ist der Tag der histo­ri­schen Schu­mann-Erklä­rung. Am 09. Mai 1950 hielt der dama­li­ge fran­zö­si­sche Außen­mi­ni­ster Robert Schu­man in Paris eine Rede, in der er sei­ne Visi­on einer neu­en Art der poli­ti­schen Zusam­men­ar­beit in Euro­pa vor­stell­te – eine Zusam­men­ar­beit, die Krie­ge zwi­schen den euro­päi­schen Natio­nen unvor­stell­bar mach­te. Sei­ne Idee war die Schaf­fung einer über­staat­li­chen euro­päi­schen Insti­tu­ti­on zur Ver­wal­tung und Zusam­men­le­gung der Koh­le- und Stahl­pro­duk­ti­on. Knapp ein Jahr spä­ter wur­de eine sol­che Insti­tu­ti­on ein­ge­rich­tet. Robert Schu­mans Vor­schlag gilt als Grund­stein der heu­ti­gen Euro­päi­schen Union.

Das Kabi­nett hat beschlos­sen, dass die näch­ste Wahl zum Euro­päi­schen Par­la­ment in Deutsch­land am Sonn­tag, 9. Juni 2024, statt­fin­den wird. Die Bun­des­re­gie­rung hofft, dass mög­lichst vie­le Wahl­be­rech­tig­te an die­sem Tag ihr Wahl­recht nut­zen, um ein Bekennt­nis für die euro­päi­sche Inte­gra­ti­on und die Demo­kra­tie in Euro­pa abzulegen.