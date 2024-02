Über 31.000 Euro Unter­stüt­zung für Quar­tiers­pro­jekt „Leben im Quar­tier – Wun­sie­del und Bad Alexandersbad“

Die DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE unter­stützt mit einer För­de­rung in Höhe von über 30.000 Euro das Quar­tiers­pro­jekt „Leben im Quar­tier – Wun­sie­del und Bad Alex­an­ders­bad“. Ziel des Quar­tiers­pro­jek­tes ist es, die Gemein­schaft zu stär­ken, ein Nach­bar­schafts­netz­werk zu ent­wickeln, das bür­ger­li­che Enga­ge­ment zu wecken und aus­zu­bau­en. Es soll in Koope­ra­ti­on mit ver­schie­de­nen Akteu­ren des Gemein­we­sens ein umfas­sen­des Ange­bot für alle Men­schen der Stadt Wun­sie­del und der Gemein­de Bad Alex­an­ders­bad auf­ge­baut wer­den. Mit der Eta­blie­rung einer qua­li­fi­zier­ten Quar­tiers­ma­na­ge­rin soll eine Ansprech­part­ne­rin für die Men­schen vor Ort ange­bo­ten wer­den. Fami­li­en wer­den ent­la­stet und ver­schie­de­ne Part­ner mit­ein­an­der ver­netzt. Im Mit­tel­punkt ste­hen alle Men­schen, die inner­halb der Quar­tiers­gren­zen leben.

„Das inno­va­ti­ve Quar­tiers­pro­jekt möch­te alle Alters­grup­pen, alle Milieus und Men­schen mit unter­schied­li­chen Hin­ter­grün­den anspre­chen. Dafür wer­den brei­te Betei­li­gungs­for­ma­te für Bür­ger geschaf­fen, um Bedar­fe zu ermit­teln und ent­spre­chen­de Ange­bo­te machen zu kön­nen. Durch die Eta­blie­rung des Trä­gers im Quar­tier besteht bereits ein fester Anlauf­punkt. Der Anspruch ist es, die Gene­ra­tio­nen mit­ein­an­der zu ver­bin­den und die Iden­ti­fi­ka­ti­on mit ihrer Nach­bar­schaft nach­hal­tig zu för­dern. Dies unter­stützt die Deut­sche Fern­seh­lot­te­rie von Her­zen gern“, so Ste­phan Masch, Reprä­sen­tant der DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE bei der sym­bo­li­schen Über­ga­be in Bad Alexandersbad.

„Wir als gemein­nüt­zi­ger Trä­ger kön­nen bereits auf eine über fünf­jäh­ri­ge Erfah­rung in der Eta­blie­rung von Quar­tiers­pro­jek­ten zurück­blicken und wis­sen, um die Her­aus­for­de­run­gen für das indi­vi­du­el­le Manage­ment vor Ort. Jedes hat dort sei­ne Spe­zi­fi­ka. So unter­schei­det sich die Aus­rich­tung im länd­li­chen Raum enorm von der in städ­ti­schen Gebie­ten. Ich bin mir sicher, dass wir auch hier in der Stadt Wun­sie­del und der Gemein­de Bad Alex­an­ders­bad, dank der För­de­rung der DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE, erfolg­reich sein wer­den“, so Seve­rin Kuhn, Geschäfts­be­reichs­lei­tung Alten- & Behin­der­ten­hil­fe des Deut­scher Orden – Ordenswerke.

„Ohne die Hil­fe der DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE hät­ten wir das Vor­ha­ben hier in der Regi­on vor­erst nicht rea­li­sie­ren kön­nen. Wir sind zur­zeit in fina­len Bewer­bungs­ge­sprä­chen und haben bereits eine Quar­tiers­ma­na­ge­rin im Auge die eine Qua­li­fi­ka­ti­on dafür besitzt und bereits als sol­che arbei­tet. Ich gehe davon aus, dass wir im Som­mer 2024 aktiv star­ten kön­nen“, freut sich Peter Kon­rad, Direk­tor des Senio­ren- und Pfle­ge­heims des Hau­ses St. Micha­el in Bad Alexandersbad.

Im Jahr 2023 wur­den mehr als 50 Mil­lio­nen Euro an über 360 sozia­le Pro­jek­te in Deutsch­land durch die DEUT­SCHE FERN­SEH­LOT­TE­RIE aus­ge­schüt­tet. 42 Pro­jek­te davon wur­den im Frei­staat Bay­ern mit einer Gesamt­sum­me von rund 5,5 Mil­lio­nen Euro geför­dert. Dar­über hin­aus ist der Tafel Deutsch­land e.V. mit einer Son­der­för­de­rung zugun­sten sei­ner regio­na­len Mit­glie­der mit 23 Mil­lio­nen Euro unter­stützt wor­den. In den ver­gan­ge­nen 10 Jah­ren sind 387 sozia­le Vor­ha­ben mit mehr als 55 Mil­lio­nen Euro im Frei­staat Bay­ern ermög­licht wor­den. Auch das Pro­jekt Wun­sie­del & Bad Alex­an­ders­bad pro­fi­tiert von der Hil­fe, die aus den Erlö­sen des Los­ver­kaufs der Sozi­al­lot­te­rie erzielt wird.

