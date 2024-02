bay­ern­ha­fen spen­det wie­der 20.000 Euro für Ideen und Pro­jek­te zugun­sten von Kin­dern und Jugendlichen

Bewer­bung noch bis zum 31. März 2024 möglich

Der Spen­den­wett­be­werb „bay­ern­ha­fen Rücken­wind“ rich­tet sich spe­zi­ell an Schu­len, Kin­der­ta­ges­stät­ten, Ver­ei­ne und Initia­ti­ven, die ein Pro­jekt pla­nen, das direkt Kin­dern oder Jugend­li­chen in der Regi­on zugu­te­kommt, sei es im Bil­dungs­be­reich, in der Frei­zeit­ge­stal­tung oder im sozia­len Bereich. Noch bis Ende März 2024 sind sie auf­ge­ru­fen, sich um eine För­de­rung in Höhe von je 2.000 Euro zu bewer­ben. Eine Jury wählt aus allen Ein­sen­dun­gen zehn Sie­ger­pro­jek­te aus, an die ins­ge­samt 20.000 Euro an Spen­den­gel­dern ver­ge­ben werden.

Im Vor­jahr unter­stütz­te bay­ern­ha­fen unter ande­rem den Umbau eines Bau­wa­gens als Mobi­le For­scher­sta­ti­on für eine Nürn­ber­ger Mit­tel­schu­le, Instru­men­te für ein Kin­der­haus in Aschaf­fen­burg, das Umwelt­bil­dungs­pro­gramm „Kli­ma­wald“ eines Schul­bau­ern­hofs im Land­kreis Bam­berg und die Ein­rich­tung eines Acht­sam­keits­raum für eine Grund­schu­le im Land­kreis Pas­sau. Rund 50 Bewer­bun­gen aus den Regio­nen um die bay­ern­ha­fen-Stand­or­te Aschaf­fen­burg, Bam­berg, Nürn­berg, Roth, Regens­burg und Pas­sau waren ein­ge­reicht worden.

„Die bay­ern­ha­fen-Stand­or­te ste­hen für Ver­läss­lich­keit, Ver­ant­wor­tung und Mit­ein­an­der. Es ist uns daher ein beson­de­res Anlie­gen auch die­ses Jahr wie­der sozia­les Enga­ge­ment vor Ort mit finan­zi­el­lem Rücken­wind zu unter­stüt­zen und zu för­dern. Wir freu­en uns auf vie­le groß­ar­ti­ge Ideen und Pro­jek­te“ sagt bay­ern­ha­fen­Ge­schäfts­füh­rer Joa­chim Zim­mer­mann. Bereits zum fünf­ten Mal in Fol­ge ver­an­stal­tet bay­ern­ha­fen den Spendenwettbewerb.

Bis zum 31. März 2024 haben inter­es­sier­te Orga­ni­sa­tio­nen die Gele­gen­heit, sich mit ihrem Pro­jekt oder ihrer Idee zu bewer­ben. Dafür reicht eine aus­sa­ge­kräf­ti­ge Beschrei­bung des Vorhabens.

Teil­nah­me­mög­lich­kei­ten:

Im Inter­net unter: www​.bay​ern​ha​fen​.de/​r​u​e​c​k​e​n​w​ind

Per E‑Mail an: rueckenwind@​bayernhafen.​de

Per Post an: Bay­ern­ha­fen GmbH & Co. KG

Spen­den­wett­be­werb rückenwind

Lin­zer Stra­ße 6 93055 Regensburg

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Spen­den­wett­be­werb und Teil­nah­me­be­din­gun­gen unter www​.bay​ern​ha​fen​.de/​r​u​e​c​k​e​n​w​ind

Zu bay­ern­ha­fen gehö­ren die sechs Stand­or­te Aschaf­fen­burg, Bam­berg, Nürn­berg, Roth, Regens­burg und Pas­sau – Dreh­schei­ben für den lan­des- und welt­wei­ten Waren­aus­tausch durch die umwelt­freund­li­che und effi­zi­en­te Ver­knüp­fung von Schiff, Bahn und LKW. Jähr­lich wer­den rund 9 Mio. t Güter per Schiff und Bahn umge­schla­gen. bay­ern­ha­fen inve­stiert standort­über­grei­fend in Infra­struk­tur, um zusam­men mit den Hafen­an­sied­lern neue Wert­schöp­fungs­po­ten­zia­le zu erschlie­ßen. Damit ist bay­ern­ha­fen die ver­läss­li­che Stüt­ze für die Ver­sor­gung von Gesell­schaft und Indu­strie in Bay­ern. 800 ha Gesamt­ha­fen­flä­che und über 400 ansäs­si­ge Unter­neh­men mit mehr als 13.000 Beschäf­tig­ten machen bay­ern­ha­fen zu einem der lei­stungs­stärk­sten Logi­stik-Netz­wer­ke in Europa.