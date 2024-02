Der BBC Bay­reuth geht wie­der auf Rei­sen. Wenn am ersten März­wo­chen­en­de der 24. und 25. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga anste­hen, ist das Dri­jen­cic-Team eine von zwei Mann­schaf­ten, die zwei­mal aus­wärts antre­ten wird. Am Frei­tag (1. März) steht der BBC um 19:30 Uhr bei den VfL Spar­kas­sen­Stars Bochum auf dem Par­kett. Am Sonn­tag­nach­mit­tag (3. März) geht es ab 15 Uhr ins Fran­ken­der­by bei den Nach­barn des Nürn­berg Fal­cons BC.

Fünf Tage hat Head Coach Mla­den Dri­jen­cic sei­nen Spie­lern nach dem letz­ten Heim­sieg gegen die PS Karls­ru­he Lions gege­ben. Zeit genug für die Spie­ler, mal abzu­schal­ten um dann mit fri­scher Kraft die Play­off-Plät­ze zu erobern. „Die Her­aus­for­de­rung liegt dar­in, eine flüs­si­ge Rota­ti­on wäh­rend des Spiels zu fin­den, die Spiel­mi­nu­ten gleich­mä­ßig zu ver­tei­len, um dann am Sonn­tag noch Power zu haben“, sagt Drijencic.

Dabei gel­te es, die Umstän­de anzu­neh­men, als eines von nur zwei Teams zwei­mal in der Frem­de ran­zu­müs­sen. „Wie im Herbst“, blickt Dri­jen­cic zurück. Damals aller­dings lan­de­te der BBC einen Sieg in Jena und zwang star­ke Trie­rer in die Ver­län­ge­rung. „Wir wer­den am Sams­tag­mor­gen gegen 5 Uhr aus Bochum zurück­kom­men und zu einer Zeit ins Bett gehen, wenn unse­re Geg­ner nach sechs bis sie­ben Stun­den erhol­sa­men Schlafs im eige­nen Bett zum Pin­keln auf­ste­hen“, übt sich der Coach in Galgenhumor.

Zuvor will man sich gegen den Tabel­len­sech­zehn­ten Bochum in der Rund­sport­hal­le schad­los hal­ten und die kniff­li­ge Auf­ga­be bei einem Team aus dem Tabel­len­kel­ler mit Bra­vour und mög­lichst mit Punk­ten bestehen. „Wir spre­chen im Team über unse­re Schwä­chen und arbei­ten kon­se­quent dar­an die­se aus­zu­mer­zen“, sagt Dri­jen­cic mit Blick auf erlit­te­ne Punkt­ver­lu­ste gegen schlech­ter plat­zier­te Teams.

Beim Nach­bar­schafts­du­ell gegen Nürn­berg am Sonn­tag haben sich zahl­rei­che Bay­reu­ther Fans in der KIA Metro­pol ARE­NA am Til­ly­park ange­kün­digt. Der Weg in die Noris ist kurz. Der gesam­te BBC freut sich auf bei­de Spie­le. Für die Bay­reu­ther Fans ist es natür­lich toll, ein Aus­wärts­spiel qua­si vor der eige­nen Haus­tür zu haben.

In der Hin­run­de sieg­te der BBC sowohl gegen Bochum als auch gegen Nürn­berg. Das soll in der Rück­run­de wie­der gelin­gen. Dann winkt auch der Sprung auf den wich­ti­gen Play­off-Platz acht. „Am Wochen­en­de wol­len wir uns die Chan­ce dar­auf selbst erar­bei­ten. Dafür haben wir zuletzt gegen Karls­ru­he gekämpft. Die­se Lei­stung wol­len wir nun bestä­ti­gen“, kün­digt Dri­jen­cic vor dem Dop­pel­pack an.

Für die zu Hau­se geblie­be­nen BBC-Fans über­trägt sport​deutsch​land​.tv die Par­tien aus dem Ruhr­ge­biet und aus Nürn­berg wie gewohnt im Livestream.