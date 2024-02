Der Kul­tur- und För­der­ver­ein e.V. Leu­ten­bach star­tet im Febru­ar wie­der das Pro­gramm sei­ner Vor­trags­rei­he „Gesell­schaft-Poli­tik-Reli­gi­on“. Wie bereits in den ver­gan­ge­nen 2 Jah­ren konn­ten auch für die Mona­te Febru­ar bis Mai nam­haf­te Refe­ren­ten gewon­nen wer­den, die mit span­nen­den The­men im Leu­ten­ba­cher Pfarr­heim aufwarten.

Die Qua­li­tät der Vor­trä­ge auf einem gleich­blei­bend hohen Niveau zu hal­ten, ist auch für 2024 der kla­re Anspruch von Mat­thi­as Reu­bel, der für die Aus­wahl der Inhal­te und Refe­ren­ten ver­ant­wort­lich ist.

Nach­dem in die­sem Jahr zum ersten Mal die VHS Land­kreis Forch­heim als Koope­ra­ti­ons­part­ner für die Vor­trä­ge gewon­nen wer­den konn­te, freu­en sich nun die Macher der Ver­an­stal­tungs­rei­he, dass jetzt am 29.02.2024 der erste Refe­rent nach Leu­ten­bach kommt.

Hier steht die EU ganz im Fokus von Georg Escher. Als frei­er Jour­na­list befasst er sich seit vie­len Jah­ren mit breit­ge­fä­cher­ten Fra­gen zur Außen- und Sicher­heits­po­li­tik. Sein Vor­trag beleuch­tet die mög­li­chen Wege der Dau­er­kri­se, die die EU schein­bar seit lan­gem im Griff hält. Euro­pa steht mäch­tig unter Druck. Vor der Haus­tü­re tobt ein Krieg in der Ukrai­ne. Die Bri­ten haben die EU ver­las­sen, doch auch in ande­ren Mit­glieds­staa­ten sind die Popu­li­sten auf dem Vor­marsch. Der deutsch-fran­zö­si­sche Motor stot­tert. Vor allem Chi­na nutzt die Unei­nig­keit der Euro­pä­er aus, kauft sich in die Infra­struk­tur ein und treibt Kei­le in die Gemein­schaft. Das sozia­le Gefäl­le ist groß. Und nun sol­len die Ukrai­ne und wei­te­re Bal­kan­staa­ten auf­ge­nom­men wer­den. Kann das gut gehen? Oder: Wie kann die EU wie­der zu neu­er Stär­ke kommen?

Anmel­dun­gen für den Vor­trag sind nicht erfor­der­lich und der Ein­tritt ist frei. Bei Fra­gen kann man sich ger­ne an Mat­thi­as Ch. Reu­bel unter 0151 / 25231098 wenden.

Vor­trags­rei­he Gesell­schaft – Poli­tik – Religion

Georg Escher: „EU 2.0: Wege aus der Dauerkrise“