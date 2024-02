Am Diens­tag­nach­mit­tag über­gab eine 58-Jäh­ri­ge nach einem Schock­an­ruf meh­re­re tau­send Euro an Betrü­ger. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht Zeugen.

Gegen Mit­tag rie­fen die Täter bei der 58-Jäh­ri­gen aus Oelsnitz in Sach­sen an und tisch­ten ihr die übli­che Geschich­te eines schwe­ren Ver­kehrs­un­fal­les auf. Um einen Ange­hö­ri­gen vor einer angeb­li­chen Gefäng­nis­stra­fe zu bewah­ren, mach­te sich die Frau auf den Weg nach Hof und bezahl­te die ver­meint­li­che Kau­ti­on. Kurz nach 15 Uhr über­gab sie im Hofer Wind­müh­len­weg, gegen­über einer Bank­fi­lia­le, eine nied­ri­ge fünf­stel­li­ge Geld­sum­me an eine unbe­kann­te Abholerin.

Die Geld­ab­ho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

blon­des, kur­zes Haar mit rosa und hell­blau­em Schimmer

etwa 165 Zen­ti­me­ter groß

zier­li­che Statur

run­des Gesicht

25 – 35 Jah­re alt

dun­kel gekleidet

sprach mit ost­eu­ro­päi­schem Akzent

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof.