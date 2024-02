BIG ist „big“

Mit BIG (Bewe­gung als Inve­sti­ti­on in Gesund­heit) hat Erlan­gen deutsch­land­weit einen Leucht­turm. Ziel des Pro­jekts – 2005 an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg ent­wickelt – ist die För­de­rung von Bewe­gung und Gesund­heit bei Frau­en. BIG bie­tet Sport- und Bewe­gungs­an­ge­bo­te von Frau­en für Frau­en an – von A wie Aqua­fit­ness bis Z wie Zum­ba. Ange­spro­chen sind ins­be­son­de­re Frau­en in schwie­ri­gen Lebens­la­gen, allein­er­zie­hend, mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, gerin­gem Ein­kom­men, kul­tu­rel­len oder gesund­heit­li­chen Bar­rie­ren, die mit den übli­chen Sport­an­ge­bo­ten in Ver­ei­nen oder Stu­di­os nicht erreicht werden.

In der Sit­zung des Sport­aus­schus­ses am Diens­tag infor­mier­te das städ­ti­sche Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung die Aus­schuss­mit­glie­der über den aktu­el­len Stand.

Eine Teil­nah­me an BIG ist ganz unkom­pli­ziert: kei­ne Mit­glied­schaft, kein Lei­stungs­druck, kein Zwang. Statt­des­sen kur­ze Wege, leich­te Anmel­dung und nied­ri­ge Prei­se. Inha­be­rin­nen des Erlan­gen­Pas­ses und Frau­en mit Schwer­be­hin­der­ten­aus­weis erhal­ten zusätz­lich 50% Ermäßigung.

Die Akzep­tanz und Nach­fra­ge nach die­sen Ange­bo­ten ist sehr hoch, die Anmel­de­zah­len haben Rekord­ni­veau erreicht, wie die jüng­ste Aus­wer­tung der Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg erge­ben hat. 57 Pro­zent der Befrag­ten gaben an, durch BIG mehr Sport zu trei­ben. Und die gestei­ger­te kör­per­li­che Akti­vi­tät spie­gelt sich auch in der Gesund­heit wider. 81 Pro­zent der Frau­en emp­fin­den auch eine Ver­bes­se­rung ihres Gesund­heits­zu­stands durch die Teil­nah­me. Zu den posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen zäh­len wei­ter eine Stei­ge­rung des Selbst­be­wusst­seins der Teil­neh­me­rin­nen sowie der sozia­len Inte­gra­ti­on. 68 Pro­zent der Frau­en gaben an, neue Kon­tak­te und neue Freunde/​Bekannte gefun­den zu haben. Vie­le blei­ben auch dabei: Die Hälf­te der Befrag­ten besu­chen BIG län­ger als vier Jah­re und rund 25 Pro­zent sogar län­ger als acht Jahre.

„Mit BIG ist uns in Erlan­gen etwas ganz Gro­ßes gelun­gen. Das Pro­jekt wur­de inzwi­schen auf 23 Stand­or­te in Deutsch­land über­tra­gen. Erlan­gen ist nach wie vor der erfolg­reich­ste Stand­ort mit dem größ­ten Ange­bot, der läng­sten Lauf­zeit und der höch­sten Teil­neh­mer­quo­te“, so Bür­ger­mei­ster und Sport­re­fe­rent Jörg Volleth.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen über Ange­bo­te und Anmel­dung gibt es im Inter­net

Natur­schutz­bei­rat tagt

Der Natur­schutz­bei­rat der Stadt Erlan­gen kommt am Mon­tag, 4. März, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de Schuh­stra­ße 40 (Kon­fe­renz­raum Erd­ge­schoss) zusam­men. Die Sit­zung beginnt um 17:00 Uhr. Nach einem Vor­trag über den Reichs­wald im Kli­ma­wan­del und den Pfle­ge­maß­nah­men an der Brucker Lache geht es um eine Biber-Ent­nah­me­ge­neh­mi­gung im Bereich Dechs­endorf, den Amphi­bi­en­schutz Steu­dach, den Start der Kar­tie­run­gen für die Wind­kraft­an­la­ge Hüt­ten­dorf und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net

Stadt­teil­bei­rat Anger/​Bruck kommt zu erster Sit­zung zusammen

Der Stadt­teil­bei­rat Anger/​Bruck trifft sich am Diens­tag, 5. März, um 19:00 Uhr zu sei­ner ersten öffent­li­chen Sit­zung in die­sem Jahr. Sie fin­det im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) statt. Auf dem Pro­gramm ste­hen ein Impuls­re­fe­rat der Erlan­ger Stadt­wer­ke zum aktu­el­len Aus­bau- und Pla­nungs­stand von Glas­fa­ser im Stadt­teil, der aktu­el­le Pla­nungs­stand der Stadt-Umland-Bahn, die Que­rungs­hil­fe Her­zo­gen­au­ra­cher Damm und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net

Stadt lädt zu „Woche der Brüderlichkeit“

Zum 47. Male wird in Erlan­gen die Woche der Brü­der­lich­keit began­gen. Bei der zen­tra­len Ver­an­stal­tung am Mitt­woch, 6. März, um 19:30 Uhr im Palais Stut­ter­heim (Markt­platz 1) spricht Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth, bevor Pfar­rer Oli­ver Guß­mann in einem Vor­trag über den Umgang mit anti­jü­di­schen Dar­stel­lun­gen in kirch­li­cher Kunst spricht.

Er ist Theo­lo­gi­scher Refe­rent bei „Begeg­nung Chri­sten und Juden. Bay­ern e. V.“

Das Schluss­wort spricht die Vor­sit­zen­de der Jüdi­schen Kul­tus­ge­mein­de Erlan­gen, Ester Lim­burg-Klaus. Das dies­jäh­ri­ge Mot­to lau­tet „The Sound of Dia­lo­gue. Gemein­sam Zukunft bau­en“. Seit die­sem Jahr heißt die Ver­an­stal­tung Christ­lich-Jüdi­sche Zusammenarbeit.

Sie­mens-Orche­ster: Kon­zert am Sonn­tag, Kon­zert­ein­füh­rung am Freitag

Ganz unter dem Mot­to „Bel­le Epo­que und Auf­bruch“ steht das näch­ste Kon­zert des Erlan­ger Sie­mens-Orche­sters am Sonn­tag, 3. März, um 16:30 Uhr sowie um 19:00 Uhr im Redou­ten­saal (Thea­ter­platz 1). Mehr zu den Hin­ter­grün­den des Kon­zer­tes gibt es bei der tra­di­tio­nel­len Pro­grammein­füh­rung zu erfah­ren. Sie fin­det am Frei­tag, 1. März, um 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek (Mark­platz 1) statt.

Der sepa­ra­te Ter­min ist Teil der 2023 neu geschlos­se­nen Koope­ra­ti­on zwi­schen der Stadt­bi­blio­thek und dem Sie­mens-Orche­ster. Diri­gent Lukas Meu­li wird durch das Pro­gramm füh­ren, unter­stützt von wei­te­ren Mit­wir­ken­den. Der Ein­tritt zur Ver­an­stal­tung in der Stadt­bi­blio­thek ist frei.

Details zum Kon­zert­kar­ten-Ver­kauf gibt es im Inter­net

Ehe­ma­li­ge Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter verabschiedet

Bei einer Fei­er­stun­de im Rat­haus haben Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth sowie der Per­so­nal­rat meh­re­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Gute Wün­sche für den neu­en Lebens­ab­schnitt gab es für Hei­de­ma­rie Kraus und Susan­ne Splajt (Stadt­ju­gend­amt), Rhon­da­ly Rah­ne­berg (Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät), Susan­ne Barth und Elke Lud­wig (Job­cen­ter), Wolf­gang Eis­mann (Tief­bau­amt), Micha­el Pröckl (Betrieb für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung) sowie Sig­rid Senitz-Sonn­tag (Per­so­nal­rat).

Stadt­rats- und Aus­schuss­sit­zun­gen im Rathaus

Im Vor­feld der Stadt­rats­sit­zung am Don­ners­tag weist das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt dar­auf hin, dass Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer herz­lich will­kom­men sind. Stadt­rats- und Aus­schuss­sit­zun­gen dür­fen jedoch nicht gestört wer­den. Weder das Rat­haus noch der Rats­saal, in dem der Groß­teil von Sit­zun­gen abge­hal­ten wird, sind Orte für poli­ti­sche Kund­ge­bun­gen, Trans­pa­ren­te oder ähnliches.

Bei maxi­ma­ler Besu­cher­an­zahl im Rats­saal wird kein Zutritt mehr gewährt, aber eine Ton­über­tra­gung in das Foy­er eingerichtet.

Bereich Bildung/​Teilhabe nur ein­ge­schränkt erreichbar

Der Bereich Bil­dung und Teil­ha­be des Sozi­al­amts im Rat­haus ist am Mon­tag und Diens­tag, 4./5. März, nur ein­ge­schränkt erreich­bar. Anlie­gen kön­nen per E‑Mail (but-​erlangenpass@​stadt.​erlangen.​de) gesen­det oder die Unter­la­gen in den Rat­haus-Brief­ka­sten ein­ge­wor­fen wer­den (Adres­se: Stadt Erlan­gen, Sozi­al­amt, 502–2, BuT/​ErlangenPass).

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zum Besuch der Stadt­ver­wal­tung gibt es im Inter­net

Anton-Bruck­ner-Stra­ße gesperrt

In der Anton-Bruck­ner-Stra­ße gilt – ab Haus­num­mer 30 in Rich­tung Geb­bert­stra­ße – von Don­ners­tag, 7. März, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 5. April, eine Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, sind Haus­an­schluss­ar­bei­ten der Grund dafür.

Arbei­ten für Kreu­zungs­um­bau und Umwelt­spur gehen weiter

Nach Ende der Win­ter­pau­se wer­den ab Diens­tag, 5. März, wie­der die Arbei­ten für den Aus­bau der Kreu­zung Am Europakanal/​Dorfstraße (nord-öst­li­cher Teil) in Alter­lan­gen auf­ge­nom­men. Wie das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en mit­teilt, wer­den die Arbei­ten unter Auf­recht­erhal­tung des Kfz‑, Fuß- und Rad­ver­kehrs durch­ge­führt. Aller­dings muss mit Behin­de­run­gen gerech­net wer­den. Der Abschluss die­ser Arbei­ten samt Fahr­bahn­decken­erneue­rung und Mar­kie­rung ist bis Mit­te Juni geplant, anschlie­ßend soll bis Mit­te Juli dann die Umwelt­spur zwi­schen dem Kli­ni­kum am Euro­a­pa­ka­nal und dem Büchen­ba­cher Damm ein­ge­rich­tet und mar­kiert wer­den. Auch die­se Arbei­ten fin­den ohne Sper­rung, aber mit Ein­schrän­kun­gen für den Ver­kehr, statt.