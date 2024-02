Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Rent­ner fährt gegen Ein­gangs­tür von Apotheke

COBURG. Ein 74-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg beschä­dig­te am Diens­tag­mor­gen den Ein­gangs­be­reich einer Apo­the­ke im Cobur­ger Stadtgebiet.

Der Mitsu­bi­shi-Fah­rer ran­gier­te mit sei­nem Fahr­zeug um 11.30 Uhr auf dem Park­platz auf der Lau­te­rer Höhe. Dabei fuhr er mit sei­nem Fahr­zeug gegen die Schie­be­tür der dor­ti­gen Apo­the­ke. Am Fahr­zeug des Man­nes sowie der Schie­be­tür ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 1.500 Euro. Der Fah­rer blieb unverletzt.

Die Beam­ten tausch­ten vor Ort die Per­so­na­li­en der Unfall­be­tei­lig­ten aus und ver­warn­ten den Unfall­ver­ur­sa­cher vor Ort. Gegen die­sen wird wegen einem Ver­stoß nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pedelec ent­wen­det

Kro­nach: Am Diens­tag­abend, in der Zeit von 18:00 bis 21:00 Uhr, wur­de in der Kro­na­cher Sied­lung ein schwarz-grü­nes Pedelec ent­wen­det. Das Fahr­rad der Mar­ke „Wino­ra“ stand vor einem Mehr­fa­mi­li­en­an­we­sen „Am Flü­gel­bahn­hof“ und war unver­sperrt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach entgegen.