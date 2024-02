Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­die­be erwischt! Beu­te knapp 930 Euro

BAM­BERG. Diens­tag­mit­tag konn­te eine Ange­stell­te eines Bau­mark­tes im Hafen­ge­biet drei Män­ner dabei beob­ach­ten, wie sie einen Akku­boh­rer sowie Schrau­ben in einen Ruck­sack steck­ten. Einer der Drei­en zahl­te an der SB-Kas­se eine Packung Schleif­pa­pier, wäh­rend die ande­ren Bei­den mit dem Die­bes­gut, im Wert von ca. 320 Euro, im Ruck­sack den Laden verließen.

In zwei Super­märk­ten wur­den zwei Män­ner dabei erwischt, wie sie nur einen Teil ihrer „Ein­käu­fe“ zahl­ten. Den Rest, im Wert von ins­ge­samt ca. 25 Euro, woll­ten sie aus den Läden schmuggeln.

Zwei Jugend­li­che wur­den eben­falls am Diens­tag­nach­mit­tag des Dieb­stahls über­führt. Eine der bei­den Mäd­chen steck­te in einem Dro­ge­rie­markt Kos­me­tik im Wert von ca. 87 Euro ein, ein wei­te­res in einem Beklei­dungs­ge­schäft Ober­tei­le im Wert von ca. 25 Euro. Bei­de wur­den nach Anzei­gen­auf­nah­me ihren Müt­tern übergeben.

Ein 21-Jäh­ri­ger und ein 23-Jäh­ri­ger wur­den in einem Kauf­haus am Grü­nen Markt dabei beob­ach­tet, wie sie gemein­sam mit meh­re­ren Klei­dungs­stücken in eine Umklei­de­ka­bi­ne gin­gen. Als sie her­aus­ka­men, waren nur noch weni­ge Kla­mot­ten in der Umklei­de, wor­auf­hin sie von einem Ange­stell­ten ange­spro­chen wur­den. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te bei der Durch­su­chung Die­bes­gut im Wert von ca. 220 Euro auf­fin­den. Außer­dem konn­ten sie Par­füm im Wert von 250 Euro sicher­stel­len, wel­ches zuvor aus einem Dro­ge­rie­markt gestoh­len wurde.

Krat­zer im Lack

BAM­BERG. Ein auf einem Park­platz in der Lud­wig­stra­ße abge­stell­ter roter BMW wur­de am Diens­tag­mor­gen zwi­schen 10:10 Uhr und 10:35 Uhr von Unbe­kann­ten beschä­digt. Ver­mut­lich durch Öff­nen der Bei­fah­rer­tür eines dane­ben gepark­ten Fahr­zeugs ent­stand an der Fah­rer­tür des BMW ein Lack­scha­den wel­cher auf ca. 500 Euro geschätzt wird.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Scha­den ent­stand im Stadt­ge­biet oder Hafengebiet

BAM­BERG. Frei­tag zwi­schen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr war eine 19-Jäh­ri­ge mit ihrem schwar­zen Audi/​A1 im Stadt­ge­biet sowie im Bam­ber­ger Hafen unter­wegs. Als sie ihr Fahr­zeug zu Hau­se abstell­te, muss­te sie an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te eine Beu­le und Krat­zer fest­stel­len. Der Scha­den hier wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Den Scha­den könn­te ein Lkw oder ein Fahr­zeug mit hohem Auf­bau ange­rich­tet haben.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Per­so­nen, die im Stadt­ge­biet oder im Hafen­ge­biet etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

RAT­TELS­DORF / EBING. Diens­tag­nacht, ca. 2.00 Uhr, kam es in der Stra­ße „Alter Main“ zu einem Dieb­stahl und einen ver­such­ten Dieb­stahl. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te aus einem unver­sperr­ten Pkw Münz­geld in Höhe von ca. 15 Euro. In unmit­tel­ba­rer Nach­bar­schaft ver­schaff­te sich der Unbe­kann­te, durch die eben­falls unver­sperr­te Bei­fah­rer­tür, Zutritt zu einen in einem Hof gepark­ten Pkw. Hier wur­de aller­dings nichts entwendet.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

VIER­ETH. In der Mit­tel­stra­ße ereig­ne­te sich in der Zeit von Don­ners­tag, 22. Febru­ar, ca. 19.00 Uhr bis Diens­tag, 27. Febru­ar, ca. 08.00 Uhr, ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter fuhr einen am Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw, Skoda/​Oktavia, an und ver­ließ uner­laubt den Unfall­ort. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeu­gen, die etwas beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

BUR­GE­BRACH. Am Diens­tag, zwi­schen 16.15 Uhr und 16:40 Uhr, kam es auf den Park­platz eines Super­mark­tes in der Trep­pen­dor­fer Stra­ße zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter fuhr einen gepark­ten Pkw, Mercedes/​C220D, an und ver­ließ trotz eines Sach­scha­dens in Höhe von ca. 5.000 Euro uner­laubt den Unfall­ort. Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

BUR­GE­BRACH / DIPP­ACH. Am Diens­tag­abend führ­te ein 57-jäh­ri­ger Mann Repa­ra­tur­ar­bei­ten an einem Scheu­nen­dach aus. Beim Ver­schwei­ßen der Dach­pap­pen­bah­nen geriet die Unter­kon­struk­ti­on leicht in Brand, wel­che der Mann aller­dings selbst löschen konn­te. Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr war das Feu­er bereits kom­plett gelöscht. Umlie­gen­de Feu­er­weh­ren und Ret­tungs­dienst waren mit ca. 80 Kräf­ten vor Ort. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

STE­GAU­RACH. Am Diens­tag­mor­gen kam es zu einem Poli­zei­ein­satz in der Bam­ber­ger Stra­ße. Anwoh­ner ver­stän­dig­ten die Poli­zei, da sich ein Mann im Innen­hof eines Anwe­sens auf­hielt, laut und kon­fus umher­schrie, sowie ein Mes­ser in der Hand hielt. Vor Ein­tref­fen der Poli­zei hat­te der 37-jäh­ri­ge Deut­sche das Mes­ser bereits weg­ge­legt. Der offen­sicht­lich gei­stig ver­wirr­te Mann wur­de anschlie­ßend einer Fach­kli­nik zuge­führt. Ver­letzt wur­de niemand.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Mit zu viel Pro­mil­le Ver­kehrs­un­fall verursacht.

Bay­reuth. Stark alko­ho­li­siert ver­ur­sach­te ein 54-jäh­ri­ger Auto­len­ker einen Verkehrsunfall.

Am Diens­tag kurz vor Mit­ter­nacht, park­te ein 54-jäh­ri­ger Bay­reu­ther sei­nen Pkw in der Erlan­ger Stra­ße rück­wärts am Fahr­bahn­rad ein. Hier­bei tou­chier­te er einen gepark­ten Pkw und rief die Poli­zei. Bei der Unfall­auf­nah­me konn­ten die ein­ge­setz­ten Beam­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Der frei­wil­li­ge Alko-Test ergab einen Atem­al­ko­hol­wert von 1,48 Pro­mil­le. Der Auto­fah­rer muss nun mit einer Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs wegen sei­ner Alko­ho­li­sie­rung rech­nen. Bei dem Ver­kehrs­un­fall ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 12.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht und uner­laubt entfernt

Bay­reuth. Unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ver­ur­sacht Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den und hin­ter­lässt Trümmerfeld.

Am Diens­tag Nacht ver­ur­sach­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­len­ker im Mera­ni­er­ring in Bay­reuth einen grö­ße­ren Sach­scha­den und flüch­te­te anschlie­ßend. Der unbe­kann­te Pkw-Fah­rer kam an der Unfallört­lich­keit nach rechts von der Fahr­bahn ab und stieß dort gegen einen Strom­ka­sten. Bei dem Zusam­men­prall wur­de nicht nur der Strom­ka­sten son­dern auch der rech­te Außen­spie­gel des unfall­ver­ur­sa­chen­den Pkw beschä­digt. Soll­ten Zeu­gen den Unfall beob­ach­tet haben und/​oder sach­dien­li­che Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den sie gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­nu­mer: 0921/506‑2130 in Ver­bin­dung zu setzten.

Par­ken­des Fahr­zeug in der Tiro­ler­stra­ße angefahren

Bay­reuth. Gepark­ter Pkw im Stadt­teil Neue Hei­mat angefahren.

Am Diens­tag, 27.02.2024, zwi­schen 08.00 Uhr und 15.45 Uhr, wur­de in Bay­reuth, in der Tiro­ler­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 4, ein gepark­ter schwar­zer Ford Fie­sta älte­rer Bau­art ver­mut­lich von einem davor gepark­ten Pkw beim Aus­par­ken beschä­digt. Auf­grund des Scha­dens­bil­des ist anzu­neh­men, dass das davor gepark­te Fahr­zeug rück­wärts – ver­mut­lich mit einer Anhän­ge­kupp­lung – gegen das Kenn­zei­chen des Ford stieß und die­ses hier­bei beschä­dig­te. Es ist nicht aus­zu­schlie­ßen, dass der Fah­rer die­ses Fahr­zeu­ges den Anstoß nicht bemerkt hat. Even­tu­el­le Zeu­gen, die den in der Tiro­ler­stra­ße im genann­ten Zeit­raum den Unfall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich tele­fo­nisch bei den Zen­tra­len Ein­satz­dien­sten Bay­reuth, Tel. 0921/506‑2062, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­zeug in Flammen

Igens­dorf. Ein 38-jäh­ri­ger war mit sei­nem Daim­ler Chrys­ler in der Stra­ße Am Stein­bruch unter­wegs, als sein Fahr­zeug wäh­rend der Fahrt Feu­er fing. Grund hier­für war nach Rück­spra­che mit der Feu­er­wehr ein tech­ni­scher Defekt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 3.000 EUR. Durch die auf­neh­men­den Beam­ten vor Ort konn­ten noch wei­te­re High­lights fest­ge­stellt wer­den. Es waren kei­ne Kenn­zei­chen ange­bracht, hat­te kei­ne Zulas­sung und war nicht ver­si­chert. Von daher muss sich der Fahr­zeug­füh­rer auch wegen die­ser Delik­te verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Herolds­bach. Am 27.02.2024, gegen 08:55 Uhr, befuhr eine 24-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin die Wim­mel­ba­cher Stra­ße in Fahrt­rich­tung Wim­mel­bach. Aus der Berg­stra­ße kom­mend, nahm ihr der ein­bie­gen­de Fah­rer eines grau­en Citro­en die Vor­fahrt. Die VW-Fah­re­rin muss­te nach rechts aus­wei­chen und kol­li­dier­te mit dem Bord­stein. Ihr Fahr­zeug wur­de an der rech­ten Sei­te beschä­digt, wodurch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro ent­stand. Die Poli­zei Forch­heim ermit­telt nun wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort gegen den Citro­en-Fah­rer. Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall oder dem Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (tel. 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von 26.02.2024, 16:00 Uhr, bis 27.02.2024, 08:00 Uhr, kam es im Bereich des Kom­post­plat­zes im Eggols­hei­mer Weg zu Die­sel­dieb­stäh­len. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter brach die Tank­schlös­ser eines Bag­gers und eines Rad­la­ders auf, um aus die­sen im Anschluss Die­sel im Gesamt­wert von ca. 100,- Euro zu ent­wen­den. Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder dem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (tel. 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Am 27.02.2024, gegen 22:45 Uhr, führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in der Wil­ly-Brandt-Allee eine Geschwin­dig­keits­mes­sung durch. Bei dem 26-jäh­ri­gen Fah­rer eines Ford Tran­sits wur­de inner­orts eine Geschwin­dig­keit von 91 km/​h bei erlaub­ten 50 km/​h fest­ge­stellt. Der Fah­rer konn­te zudem kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis vor­zei­gen. Neben dem Geschwin­dig­keits­ver­stoß, muss er sich nun auch wegen eines Ver­ge­hens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wei­ter­fahrt untersagt

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend muss­te sich eine 35-jäh­ri­ge Frau in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Im Zuge des­sen nah­men die Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch wahr, wes­halb ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Die­ser erbrach­te ein Ergeb­nis von 0,66 Pro­mil­le. Der Dame wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Sie erhält eine Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz wegen Fah­rens unter Alkohol.

Gegen Schul­bus gefahren

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 21-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw den Hohl­weg und woll­te nach rechts in den Renn­leins­weg ein­fah­ren. Hier­bei über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Schul­bus­fah­rer, wel­cher den Renn­leins­weg in auf­stei­gen­der Rich­tung befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Im Schul­bus befan­den sich ca. 30 Kin­der, wel­che alle­samt unver­letzt blie­ben. Bei dem Unfall ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von 10.000 Euro.

Pkw mit Lack beschädigt

MICHEL­AU / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein 46-jäh­ri­ger Mann erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei wegen Sach­be­schä­di­gung an sei­nem Pkw. Er hat­te sei­nen wei­ßen Renault Mega­ne in der Zeit von Mon­tag, 21:00 Uhr, bis Diens­tag, 11:00 Uhr, auf einem öffent­li­chen Park­platz am Main­feld­platz abge­stellt. In die­ser Zeit ver­un­rei­nig­te ein unbe­kann­ter Täter das Fahr­zeug mit einer unbe­kann­ten schwar­zen Sub­stanz, ähn­lich einem Lack­sprüh­ne­bel. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Unfall­be­tei­lig­ter nach Spie­gel­klat­scher gesucht

WEIS­MAIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag, den 12.02.2024 gegen 06:35 Uhr, befuhr eine 29-jäh­ri­ge Frau mit ihrem blau­en VW-Polo die Staats­stra­ße 2191 von Weis­main kom­mend in Fahrt­rich­tung Sta­del­ho­fen. Zwi­schen der Ort­schaft Arn­stein und der Schwarz­müh­le geriet ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug auf ihre Fahr­spur und tou­chier­te ihren lin­ken Außen­spie­gel. Der Unfall­be­tei­lig­te setz­te sei­ne Fahrt fort. Durch den Zusam­men­stoß brach die Hal­te­rung des Spie­gels ab, wodurch ein Sach­scha­den von ca. 350 Euro entstand.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.