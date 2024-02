„Wir haben viel zu viel“, das trifft jeden­falls auf vie­le in unse­rer Gesell­schaft zu, wenn man sich das Inter­es­se am Ver­schenk­ba­sar anschaut, wel­cher vom Bürgerzentrum/​Mehrgenerationenhaus und von Forch­heim for Future orga­ni­siert wurde.

Die 24 reser­vier­ba­ren Tische im Saal waren im Vor­feld schnell ver­ge­ben. Eini­ge muss­ten des­halb schon eine Absa­ge hinnehmen.

Der Ansturm war dann auch groß und schon vor der Zeit war­te­ten zig Inter­es­sen­tIn­nen an den Schät­zen auf Ein­lass. Sehr vie­le Din­ge wech­sel­ten die Besit­zen­den und fan­den ein neu­es wert­schät­zen­des Zuhau­se. Eine freu­di­ge Situa­ti­on für Ver­schen­ken­de und Beschenk­te. Und dabei kam für die cir­ca 100 Besu­cher bei Kaf­fee und Kuchen auch ein klei­ner Plausch nicht zu kurz.

Der näch­ste Ter­min für die­se gesel­li­ge, geld- und umwelt­scho­nen­de Ver­an­stal­tung ist für den Herbst geplant.

Karin Hof-Schüss­ler