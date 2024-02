Erfolg­reich auf der Deut­schen Meisterschaft

Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de fand die Deut­sche Mei­ster­schaft im Equip­ped Kraft­drei­kampf in Erfurt statt. Domi­nik Wich und Nor­bert Kropf gin­gen hier für den AC Bava­ria Forch­heim an den Start und jag­ten in ihrer Alters­klas­se der Senio­ren I die Podiumsplätze.

Domi­nik Wich star­te­te in der Gewichts­klas­se bis 93 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht. Er eröff­ne­te den Wett­kampf mit einer blitz­saube­ren Serie in der Knie­beu­ge mit gül­tig beweg­ten 205, 212,5 und schließ­lich 220 Kilo­gramm. In der zwei­ten Dis­zi­plin, dem Bank­drücken, hat­te Wich leich­te tech­ni­sche Schwie­rig­kei­ten. Er behielt aller­dings einen küh­len Kopf und konn­te hier 162,5 Kilo­gramm gül­tig in die Wer­tung brin­gen. Im Kreuz­he­ben konn­te er dann aber wie­der an sei­ne star­ke Form vom Wett­kampf­be­ginn anknüp­fen und 215, 225 und abschlie­ßend 232,5 Kilo­gramm in der Wer­tung gel­tend machen. In der Gesamt­wer­tung bedeu­tet dies ein Total von 615 Kilo­gramm und den bron­ze­nen drit­ten Platz für Domi­nik Wich vom ACB.

In der Gewichts­klas­se bis 105 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht trat Nor­bert Kropf an die Han­tel. Er zeig­te einen tech­nisch per­fek­ten Wett­kampf und brach­te alle sei­ner neun Ver­su­che gül­tig in die Wer­tung. In der Knie­beu­ge stei­ger­te er sich von 240 auf 250 und schließ­lich auf 255 Kilo­gramm. Im Bank­drücken begann er mit 190 Kilo­gramm, bewäl­tig­te im Zweit­ver­such dann die 200 Kilo und erhöh­te im drit­ten Ver­such noch­mals auf 207,5 Kilo­gramm. Im Kreuz­he­ben run­de­te Kropf sei­nen Wett­kampf mit 200, 215 und schließ­lich 230 Kilo­gramm ab. Doch trotz eines per­fek­ten Wett­kampf­ver­laufs ver­passt Kropf in der Gesamt­wer­tung mit 692,5 Kilo­gramm knapp den Sieg in sei­ner Klas­se. Über die Sil­ber­me­dail­le und den zwei­ten Platz kann sich der ACB-Ath­let aber den­noch sehr freuen.

