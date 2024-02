Nach den Ach­tungs­er­fol­gen gegen Reg­nitz­tal und Lit­zen­dorf geht es für die Kulm­ba­cher Bas­ket­bal­ler nach Würz­burg gegen den SV Ober­dürr­bach. Die Ober­dürr­ba­cher befin­den sich nach einem drit­ten Platz in der Vor­sai­son nun auf dem dritt­letz­ten Platz, knüp­fen jedoch mit sechs Sie­gen (ATS Kulm­bach der­zeit 8 Sie­ge) an das Mit­tel­feld an. Auch muss sich die Mann­schaft von Coach Hol­ger Wies­ner auf eine indi­vi­du­ell star­ke Mann­schaft ein­stel­len, die auf­grund von Ver­let­zungs­pro­ble­men die­se Sai­son nicht wirk­lich Fuß fas­sen konn­te. So gilt es für die Kulm­ba­cher, eben­so wie gegen die Spit­ze der Tabel­le, nun auch schwä­che­re Geg­ner von Beginn an kon­zen­triert und mit vol­lem Ein­satz zu begegnen.

ATS Kulm­bach: Brown, Hansl, Koths, Schwa­ben­land A., Jung­bau­er, Schwa­ben­land P., Pas­sing, Eck­hardt, Pietsch, Mallanik