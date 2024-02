Bewähr­tes Rad­leih­sy­stem auch in Erlangen

Das bereits aus Nürn­berg bekann­te Fahr­rad­ver­leih­sy­stem VAG_​Rad gibt es ab sofort auch in Erlan­gen. Zunächst wer­den in Erlan­gen rund 80 Fahr­rä­der an fol­gen­den Stand­or­ten plat­ziert: Rathaus/​Neuer Markt, Arca­den, Huge­not­ten­platz, Haag­stra­ße, Audimax/​Hindenburgstraße, Himbeerpalast/​Mozartstraße, Wald­kran­ken­haus, Hauptbahnhof/​Großparkplatz, Sieglitzhof/​Lange Zei­le und Sie­mens Cam­pus. Die Zahl der Sta­tio­nen und Räder soll kon­ti­nu­ier­lich aus­ge­wei­tet wer­den. Die bereits akti­ven Sta­tio­nen sind im Inter­net (www​.vagrad​.de) bzw. über die Nürn­berg­MO­BIL-App zu sehen. Am Bahn­hof wird zunächst ein VAG-Lasten­rad sta­tio­niert, wei­te­re folgen.

Die Innen­stadt ist bei dem Leih­rad­sy­stem die soge­nann­te Flex­zo­ne. Das heißt: Zwi­schen Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße im Süden und Schwa­bach­an­la­ge im Nor­den sowie Groß­park­platz im Westen und Geb­bert­stra­ße im Osten kön­nen die Fahr­rä­der an den Sta­tio­nen, aber auch auf den öffent­li­chen Wegen udn Plät­zen, ent­lie­hen und zurück­ge­ge­ben wer­den. Außer­halb der Flex­zo­ne ist das Ent­lei­hen und die Rück­ga­be nur an den Sta­tio­nen möglich.

Das Ent­lei­hen funk­tio­niert denk­bar ein­fach: Für die Regi­strie­rung muss man ein­ma­lig die Nürn­berg­MO­BIL-App auf sein Mobil­ge­rät her­un­ter­la­den. Beim Aus­lei­hen genügt es dann, den QR-Code auf dem Fahr­rad aus der App zu scan­nen. Das Rah­men­schloss öff­net sich dann auto­ma­tisch und die Fahrt kann begin­nen. Legt man eine Fahrt­pau­se ein, wählt man in der App „Par­ken“ und schließt das Rah­men­schloss ein­fach. Das Rad kann dann nicht von ande­ren Per­so­nen benutzt wer­den, die Aus­lei­he läuft wei­ter. Zur Wei­ter­fahrt muss man dann in der App „Fahrt fort­set­zen“ wäh­len. Bei der Rück­ga­be in der Flex­zo­ne oder an einer Sta­ti­on genügt es, das Schloss zu schlie­ßen. Die Start­ge­bühr pro Fahrt beträgt zehn Cent, jede wei­te­re Minu­te kostet zehn Cent. Ab 99 Minu­ten fal­len 10 Euro für 24 Stun­den an. VGN-Abo-Kun­den haben im Monat 600 Frei­mi­nu­ten und müs­sen pro Fahrt ledig­lich die Start­ge­bühr bezahlen.

Die Lasten­rä­der kosten 2,00 Euro Start­ge­bühr, dann zehn Cent pro Minu­te (ab 180 Minu­ten 22 Euro für 24 Stun­den). Sie müs­sen am Ende der Aus­lei­he wie­der an ihre Hei­mat­sta­tio­nen zurück­ge­bracht werden.

„Das Fahr­rad spielt im inner­städ­ti­schen Ver­kehr in Erlan­gen eine wich­ti­ge Rol­le. Mit einem stadt­wei­ten Fahr­rad­ver­leih­sy­stem wol­len wir den Umstieg auf das Rad und zwi­schen den Ver­kehrs­mit­teln noch leich­ter machen. Ich freue mich, dass wir ein ein­heit­li­ches System in der Städ­te­ach­se schaf­fen konn­ten. Das macht den Umstieg gera­de für die vie­len Pendler*innen im Groß­raum noch ein­fa­cher“, sag­te Erlan­gens Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

VAG_​Rad wird vor allem für die soge­nann­te „letz­te Mei­le“ zwi­schen Hal­te­stel­le und Start bzw. Ziel der Rei­se ger­ne genutzt. Unab­hän­gig von Fahr­plä­nen und Bahn­hö­fen ste­hen die VAG_​Räder rund um die Uhr zur Ver­fü­gung. Die durch­schnitt­lich zurück­ge­leg­te Strecke liegt bei etwas mehr als einem Kilo­me­ter. Aber auch grö­ße­re Aus­flü­ge sind mit dem sta­bi­len und leicht­gän­gi­gen VAG_​Rad mit dem prak­ti­schen Korb am Len­ker gut möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch im Inter­net unter www​.vagrad​.de.