Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gepark­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und geflüchtet

COBURG. In der Nacht zum Mon­tag beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ein am Fahr­bahn­rand gepark­tes Fahr­zeug im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te von der Unfallstelle.

Ein 62-Jäh­ri­ger hat­te sei­nen Ford in der Nacht im Cobur­ger Stadt­teil Cor­ten­dorf in der Gärt­ners­lei­te am Stra­ßen­rand geparkt. In der Nacht fuhr ein bis dato Unbe­kann­ter gegen die Fah­rer­sei­te des Fahr­zeugs und beschä­dig­te die Fah­rer­tür. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 2.000 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.09561/6450–0 bei der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu melden.

Mer­ce­des­fah­rer fährt Fuß­gän­ge­rin an und flüchtet

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Am Mon­tag­nach­mit­tag fuhr ein Mer­ce­des­fah­rer auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes eine Fuß­gän­ge­rin an. Der Mann droh­te noch, bevor er von der Unfall­stel­le flüch­te­te, dem Ehe­mann der ver­letz­ten Frau Schlä­ge an.

Die 70-Jäh­ri­ge war gemein­sam mit ihrem 77-jäh­ri­gen Ehe­mann zu Fuß auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Cobur­ger Stra­ße unter­wegs. Auf dem Park­platz näher­te sich der Frau ein Mer­ce­des, fuhr die Frau an und ver­letz­te die­se am Fuß. Anstel­le sich um die Ver­letz­te zu küm­mern und den Ret­tungs­dienst zu rufen, ver­wickel­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher in ein Streit­ge­spräch mit dem Ehe­paar und droh­te dem Mann der ver­letz­ten Frau sogar noch Prü­gel an. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich schließ­lich von der Unfall­stel­le. Anhand des Kenn­zei­chens des Autos konn­ten die Poli­zi­sten einen 78-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Coburg ermit­teln. Gegen den Fah­rer hat die Poli­zei ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Bedro­hung eingeleitet.

Die leicht­ver­letz­te Fuß­gän­ge­rin wur­de vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Die genau­en Umstän­de, wie es zur Ver­let­zung der 70-Jäh­ri­gen kam, sind aktu­ell Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen. Zeu­gen, die den Vor­fall am Mon­tag um 13.30 Uhr auf dem Super­markt­park­platz in der Cobur­ger Stra­ße mit­be­kom­men haben wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.09561/6450–0 bei der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pedelec ent­wen­det

Küps: Inner­halb der letz­ten fünf Wochen wur­de aus dem Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­an­we­sens in Au ein S‑Pedelec ent­wen­det. Das Rad der Mar­ke Cube, im Wert von über 3000,- Euro, stand im frei zug­läng­li­chen Fahr­rad­ab­stell­raum und war mit einem Falt­schloss gegen Dieb­stahl gesichert.

Cola-Dosen ent­wen­det

Kro­nach: Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 16:00 Uhr kam es in einem Kro­na­cher Super­markt zu einem Laden­dieb­stahl. Ein 30-jäh­ri­ger Mann wur­de von einem Markt­mit­ar­bei­ter dabei beob­ach­tet, wie er zwei Dosen Cola im Wert von 1,90 Euro in sei­ne Jacke steck­te und danach den Kas­sen­be­reich pas­siert. Der amts­be­kannt Beschul­dig­te wur­de ange­spro­chen und räumt den Dieb­stahl ein. Gegen ihn wird straf­recht­lich ermittelt.

Außen­spie­gel abgetreten

Kro­nach: Im Dobers­grund wur­de in der Zeit von Sonn­tag auf Mon­tag eine gelb­far­be­ne Mer­ce­des A‑Klasse beschä­digt. Das Fahr­zeug war in der Ein­fahrt des Geschä­dig­ten geparkt. Der Fahr­zeug­hal­ter stellt am Mon­tag­mor­gen fest, dass jemand die bei­den Außen­spie­gel mut­wil­lig abge­tre­ten und beschä­digt hat­te und ent­schloss sich des­halb zur Anzei­ge­er­stat­tung. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Fin­ger eingequetscht

Wal­len­fels: Am Mon­tag­vor­mit­tag kam es in einem orts­an­säs­si­gen Säge­werk zu einem Betriebs­un­fall. Ein Fir­men­mit­ar­bei­ter war etwa gegen 08:20 Uhr mit dem Ring­fin­ger sei­ner rech­ten Hand zwi­schen ein Metall­ge­län­der und ein her­ab­fal­len­des Kant­holz gera­ten und hat­te sich hier­bei das vor­der­ste Fin­ger­glied mas­siv gequetscht. Fremd­ver­schul­den schei­de nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand als Ursa­che aus. Der Ver­letz­te wur­de mit dem Hub­schrau­ber in eine Kli­nik nach Bay­reuth geflogen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ver­kehrs­un­fall

Neu­dros­sen­feld. Am gest­ri­gen Vor­mit­tag ereig­ne­te sich auf der Kreis­stra­ße KU 11 ein Ver­kehrs­un­fall. Die Fah­re­rin eines Daim­ler Chrys­ler, die aus Pech­gra­ben kom­mend nach links Rich­tung Neu­dros­sen­feld abbie­gen woll­te, über­sah die Fah­re­rin, wel­che von Wald­au kom­mend, Rich­tung Pech­gra­ben links abbie­gen woll­te. Es kam zum Zusam­men­stoß, wobei ein Sach­scha­den von 5.000,– Euro ent­stand und eine Per­son leicht ver­letzt wurde.