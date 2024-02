Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

HIRSCHAID. Scha­den von etwa 1.000 Euro rich­te­ten Unbe­kann­te an einem in der Sigis­mund­stra­ße gepark­ten Pkw an. In der Zeit von Sonn­tag­abend, 22.15 Uhr, bis Mon­tag­mor­gen, 07.45 Uhr, wur­de die Front­schei­be des schwar­zen Audi, Q 7, mit einem Stein oder ähn­li­chem Gegen­stand verkratzt.

Wem sind am Fahr­zeug ver­däch­ti­ge Per­so­nen auf­ge­fal­len? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

MEM­MELS­DORF. Den lin­ken Außen­spie­gel eines in der Bahn­hof­stra­ße gepark­ten schwar­zen Pkw, Dacia San­de­ro, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer am Mon­tag, zwi­schen 7.45 und 13.30 Uhr. Obwohl ein Scha­den von etwa 800 Euro ent­stand, unter­ließ es der Ver­ur­sa­cher, sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men und sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu kümmern.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

MEM­MELS­DORF. In einem Schre­ber­gar­ten im „Gäns­an­ger“ quar­tier­te sich zwi­schen 11. und 26. Febru­ar eine unbe­kann­te Per­son ein. Es wur­den Lebens­mit­tel­ver­packun­gen, eine Weste sowie zwei Bier­ki­sten aufgefunden.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

STE­GAU­RACH. Eine ran­da­lie­ren­de Per­son an einer Tank­stel­le wur­de der Land­kreis­po­li­zei am Diens­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, mit­ge­teilt. Wäh­rend der Anfahrt konn­ten die ein­ge­setz­ten Strei­fen den Ran­da­lie­rer, der mitt­ler­wei­le die Tank­stel­le ver­las­sen hat­te und mit sei­nem Mofa-Rol­ler in deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en unter­wegs war, antref­fen. Im Stand kipp­te der stark alko­ho­li­sier­te Mann von sei­nem Zwei­rad. Er blieb dabei unver­letzt. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 1,84 Pro­mil­le, so dass eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den soll­te. Wäh­rend des Trans­por­tes im Dienst­fahr­zeug belei­dig­te der Betrun­ke­ne die Poli­zei­be­am­ten mehr­fach mas­sivund bespuck­te sie. Auf­grund des aggres­si­ven Ver­hal­tens wur­de der Que­ru­lant in Sicher­heits­ge­wahr­sam genom­men und im Haft­raum unter­ge­bracht. Straf­an­zei­gen wer­den erstattet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Mit Meth am Steu­er fährt es sich auch nicht leichter

Ober­haid. Am frü­hen Mon­tag­abend kon­trol­lier­ten die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei einen Sko­da, wel­cher auf der A70 unter­wegs gewe­sen war. Bei der Über­prü­fung des 41-jäh­ri­gen Fah­rers zeig­ten sich schnell dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Er ver­wei­ger­te zwar die frei­wil­li­gen Tests, aber Spu­ren an den von ihm mit­ge­führ­ten Gegen­stän­den, wie­sen in einem „Wisch­test“ auf Metham­phet­amin hin. Natür­lich konn­te der Mann sei­ne Fahrt so nicht mehr fort­set­zen und eine Blut­ent­nah­me muss­te durch­ge­führt wer­den. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des zu unter­stel­len­den Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot für die Fahrt unter Drogeneinfluss.

Auch für Rad­fah­rer gibt es eine Alkoholgrenze

Bam­berg. Am spä­ten Mon­tag­abend fiel im Bam­ber­ger Nor­den ein 25-jäh­ri­ger Mann einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei auf, weil er sehr unsi­cher auf sei­nem Fahr­rad fuhr. Ein frei­wil­li­ger Alko­test ergab bei ihm knapp 2 Pro­mil­le Alko­hol. Nun muss­te eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den und er sei­nen Weg anschlie­ßend zu Fuß fort­set­zen. Ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr ist nun die Fol­ge. Die Ver­kehrs­po­li­zei weißt an die­ser Stel­le dar­auf hin, dass der für Fahr­rad­fah­rer doch sehr groß­zü­gi­ge Grenz­wert von 1,6 Pro­mil­le nicht wirk­lich aus­ge­nutzt wer­den soll­te, zudem bei Aus­fall­erschei­nun­gen jeder Art, wie bei ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern auch, der extrem stren­ge­re Grenz­wert von 0,3 Pro­mil­le ange­setzt wer­den muss. Alko­hol und Stra­ßen­ver­kehr pas­sen ein­fach nicht zusammen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Gefähr­li­che Kör­per­ver­let­zung in Diskothek

Bay­reuth. Eine 23-jäh­ri­ge in Bay­reuth woh­nen­de Lage­ri­stin warf nach Streit der Geschä­dig­ten eine Fla­sche an den Kopf.

In einer Dis­ko­thek in der Bay­reuth Innen­stadt kam es in der Nacht zum Sonn­tag zu einer gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung. In Innen­be­reich des Tanz­lo­kals kam es zunächst zwi­schen zwei Besu­chern zu einem Streit. Hier­bei misch­te sich die 23-jäh­ri­ge Beschul­dig­te ein und warf letzt­lich eine Glas­fla­sche in Rich­tung der Geschä­dig­ten. Die Geschä­dig­te wur­de von der Fla­sche ober­halb des Auges getrof­fen. Die ein­tref­fen­de Strei­fe der PI Bay­reuth-Stadt konn­te eine star­ke Beu­le bei der Geschä­dig­ten fest­stel­len, eine Behand­lung wur­de jedoch abge­lehnt. Alle Betei­lig­ten stan­den unter erheb­li­chem Alko­hol­ein­fluss. Wei­ter Ermitt­lun­gen sind notwendig.

Dieb­stahl eines Elektrorollers

Bay­reuth. Piz­za­bo­ten wird das Lie­fer­fahr­zeug entwendet.

Am frü­hen Abend des Sams­tags wur­de einem Piz­za­lie­fe­ran­ten in der Maxi­mi­li­an­stra­ße das Lie­fer­fahr­zeug gestoh­len. Bei der Aus­lie­fe­rung stell­te der Piz­za­bo­te sei­nen Rol­ler ab, ver­sperr­te die­sen jedoch nicht. Nach­dem die Piz­za gelie­fert wur­de, stell­te der Bote bei der Rück­kehr fest, dass der Rol­ler ent­wen­det wur­de. Es lie­gen kei­ne Hin­wei­se auf einen mög­li­chen Täter vor. Soll­ten Pas­san­ten den Vor­fall beob­ach­tet haben, wer­den sie gebe­ten sich an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt zu wenden.

Ohne Füh­rer­schein und unter Dro­gen unterwegs

Bay­reuth. Ein in Bay­reuth leben­der 38-jäh­ri­ger gebür­ti­ger Haß­fur­ter konn­te bei Ver­kehrs­kon­trol­le kei­nen Füh­rer­schein vor­wei­sen und stand offen­sicht­lich unter Drogen.

Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt kon­trol­lier­ten am Sams­tag gegen Mit­ter­nacht einen 38-jäh­ri­gen Mann, der mit sei­nem Pkw in der Bay­reu­ther Innen­stadt unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le räum­te der Mann auf Nach­fra­ge ein, dass er kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis besitz und er vor weni­gen Tagen Betäu­bungs­mit­tel kon­su­miert hat. Es wur­de eine Blut­ent­nah­me bei dem Fahr­zeug­len­ker durch­ge­führt. Ihn erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und dem unerl. Besitz von Betäubungsmitteln.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Göß­wein­stein. Am Mon­tag­nach­mit­tag bog ein 35-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pole­star am öst­li­chen Rand von Göß­wein­stein nach links auf die Staats­stra­ße ein. Hier­bei über­sah er einen, von Links her­an­na­hen­den und vor­fahrts­be­rech­tig­ten Golf, wel­cher mit zwei Per­so­nen besetzt war. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Einer der Unfall­be­tei­lig­ten wur­de mit dem Hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Bay­reuth zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung gebracht. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 40.000 EUR.

Igens­dorf. Auf der B2 in Rich­tung Igens­dorf fah­rend woll­te ein 79-jäh­ri­ger Mann das Fen­ster sei­nes Fahr­zeugs öff­nen. Als dies nicht funk­tio­nier­te, war er kurz­fri­stig abge­lenkt und kam mit sei­nem Golf auf die Gegen­fahr­bahn. Ein ent­ge­gen­kom­men­der BMW-Fah­rer wich bereits aus, konn­te den Unfall den­noch nicht ver­mei­den. Sein Fahr­zeug wur­de in den Gra­ben gescho­ben und an bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Total­scha­den. Der 75-jäh­ri­ge BMW-Fah­rer sowie der wei­te­re Insas­se wur­den leicht ver­letzt. Bei­de Autos wur­den abge­schleppt. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 6.500 EUR.

Dieb­stäh­le

Eber­mann­stadt. Ein 62-jäh­ri­ger Mann park­te sei­nen Maz­da am 25.02.2024, 19.00 Uhr, auf sei­nem Grund­stück vor der Gara­ge. Als er am 26.02.2024, um ca. 11.30 Uhr, zum Ein­kau­fen fah­ren woll­te, bemerk­te er, dass bei­de Türen der Bei­fah­rer­sei­te offen­stan­den. Im Anschluss dar­an stell­te er fest, dass ein Fern­glas aus der Mit­tel­kon­so­le sowie ein mobi­les Navi­ga­ti­ons­ge­rät aus dem Hand­schub­fach ent­wen­det wur­den. Da es sich bis­lang um einen unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hin­wei­se unter Tel: 09194 / 7388–0.

Eber­mann­stadt. Ein 67-jäh­ri­ger Mann teil­te der Poli­zei mit, dass er an sei­nem Anwe­sen in der Stra­ße Zum Brei­ten­bach zwei Pylo­nen auf­ge­stellt hat­te. In der Nacht vom 25.02.2024 auf 26.02.2024 hör­te er Geräu­sche im Außen­be­reich. Als er aus dem Fen­ster schau­te, stell­te er fest, dass die auf­ge­stell­ten Pylo­nen ent­wen­det wur­den. Falls jemand im besag­ten Zeit­raum von 20.00 Uhr bis 04.15 Uhr etwas beob­ach­ten konn­te, möch­te er sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel.: 09194 – 7388–0 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit vom 17.02.2024 bis 18.02.2024 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter am Bahn­hofs­vor­platz ein Trek­king­rad im Wert von ca. 190,- Euro. Das Fahr­rad war mit einem Seil­schloss gesi­chert und wur­de samt die­sem gestoh­len. Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder dem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Am 26.02.2024, gegen 16:30 Uhr, ent­wen­de­te ein 14-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Bahn­hof­stra­ße meh­re­re Scho­ko­rie­gel im Gesamt­wert von 7,98 Euro. Der Jun­ge konn­te von einem Zeu­gen dabei beob­ach­tet wer­den, wie er die Süßig­kei­ten in sei­ne Jacken­ta­schen steck­te. Er muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit vom 18.02.2024 bis 26.02.2024 beschmier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Bron­ze­sta­tue „Schä­fer mit Hund“ im Le-Per­reux-Park mit roter Far­be. Neben der Sta­tue wur­den zudem meh­re­re in der Nähe ste­hen­de Müll­ei­mer mit mut­maß­lich der­sel­ben Far­be ver­un­stal­tet. Der Stadt Forch­heim ent­stand hier­durch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro. Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder dem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Oran­ges Fahr­zeug ver­ur­sacht Sachschaden

LICH­TEN­FELS. Eine Frau erstat­te­te Anzei­ge in der Poli­zei­wa­che Alten­kunst­adt wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Sie befuhr mit ihrem Pkw am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15:50 Uhr die Staats­stra­ße 2203 in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels, als ihr etwa 1 km vor Klo­ster­lang­heim ein oran­ge­far­be­nes Fahr­zeug mit Git­ter­auf­bau ent­ge­gen­kam. Von des­sen Lade­flä­che soll ein Ast auf die Wind­schutz­schei­be der Anzei­ge­er­stat­te­rin gefal­len sein und dabei einen Sach­scha­den in Höhe von 700 Euro ver­ur­sacht haben.

Der Ver­ur­sa­cher wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 in Ver­bin­dung zu setzen.

Schwar­zen Audi auf Real­schul­park­platz angefahren

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein Fahr­zeug­hal­ter brach­te eine bereits län­ger zurück­lie­gen­de Ver­kehrs­un­fall­flucht zur Anzei­ge. Im Tat­zeit­raum von Mon­tag, 05.02.2024, 17:00 Uhr, bis Sonn­tag, 18.02.2024, 10:00 Uhr park­te die­ser sei­nen schwar­zen Audi A4 auf dem Park­platz an der Real­schu­le in der St.-Veit-Straße. Dort wur­de der Pkw ver­mut­lich von einem unbe­kann­ten Bau­stel­len­fahr­zeug ange­fah­ren, wodurch Del­len und Krat­zer auf der Motor­hau­be ent­stan­den. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 entgegen.