Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­flucht am Gym­na­si­um Eckental

Ecken­tal. Am 26.02.24, zwi­schen ca. 09:00 und 13:30 Uhr, kam es auf dem Park­platz des Gym­na­si­ums Ecken­tal zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer tou­chier­te hier­bei den lin­ken Außen­spie­gel eines gepark­ten Pkw Daim­ler, sodass ein Scha­den in Höhe von ca. 200 Euro entstand.

Den­noch ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Wer auf den ver­ant­wort­li­chen Fah­rer bzw. zu des­sen Fahr­zeug Hin­wei­se geben kann, möch­te sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 760–514 in Ver­bin­dung setzen.

Unfall­ver­ur­sa­cher im Rah­men der Fahn­dung festgestellt

Spar­dorf. Am 26.02.2024, gegen ca. 15:30 Uhr, park­te ein 45-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw gegen­über einer Schu­le in der Bucken­ho­fer Stra­ße aus. Hier­bei über­sah er jedoch einen quer hin­ter ihm abge­stell­ten Pkw BMW und fuhr rück­wärts gegen die­sen. Trotz eines Scha­dens im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bereich ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Durch einen auf­merk­sa­men Zeu­gen wur­de der Unfall jedoch beob­ach­tet und das Kenn­zei­chen des Fahr­zeugs abge­le­sen. Durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt konn­te der ver­ant­wort­li­che Fah­rer schließ­lich fest­ge­stellt werden.

Gegen die­sen wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort eingeleitet.

Wei­te­rer Dieb­stahl von Baustelle

Bucken­hof. Im Zeit­raum vom 24.–26.02.2024 kam es zu einem Dieb­stahl von Werk­zeu­gen auf der Bau­stel­le „Am Ten­nen­bach“. Bis­lang unbe­kann­te Täter bra­chen einen Bau­wa­gen und einen Con­tai­ner auf und ent­wen­de­ten hier­aus meh­re­re Akku­Werk­zeu­ge. Der Ent­wen­dungs­scha­den der Arbeits­ge­rä­te dürf­te ver­mut­lich im obe­ren vier­stel­li­gen Bereich lie­gen. Wer im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen konn­te bzw. Hin­wei­se auf ein ver­däch­ti­ges Fahr­zeug geben kann, möch­te sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl mit Kleinkindern

Her­zo­gen­au­rach. In einem Out­let für Sport­be­klei­dungs­ar­ti­kel war eine jun­ge Fami­lie aus Nürn­berg auf­fäl­lig. In Beglei­tung ihrer bei­den Klein­kin­der wur­den meh­re­re Arti­kel durch die Eltern im Wert von fast 300 Euro ent­wen­det, dazu wur­de die Ware zum Teil sogar im Kin­der­wa­gen ver­steckt. Auf­merk­sa­me Laden­de­tek­ti­ve erkann­ten und stell­ten das die­bi­sche Duo. Bei der 29-jäh­ri­gen Mut­ter wur­de neben dem Die­bes­gut noch eine gro­ße Sche­re auf­ge­fun­den. Daher dür­fen sich die bei­den Vor­zei­ge­el­tern nun wegen des Dieb­stahls mit Waf­fen verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Schlä­ge­rei unter Jugendlichen

Zwei Grup­pen von 15 bis 18jährigen strit­ten sich am Mon­tag in der Mit­tags­zeit in Höch­stadt auf dem Weg zum Bus in der Til­man-Rie­men­schnei­der-Stra­ße so nach­hal­tig, dass sich eine Schlä­ge­rei ent­wickel­te, bei dem auch Ruck­säcke als Schlag­ob­jek­te ver­wen­det wur­den. Ein Bus­fah­rer been­de­te die Aus­ein­an­der­set­zung der ins­ge­samt 7 Betei­lig­ten und rief die Poli­zei. Neben leich­ten Ver­let­zun­gen der Jugend­li­chen und Her­an­wach­sen­den, dem nun ein­ge­lei­te­ten Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zun­gen und der Ver­stän­di­gung der Eltern waren aber kei­ne schlim­men Fol­gen zu beklagen.

Streit unter Erwachsenen

Am Mon­tag kurz vor 14.00 Uhr führ­ten Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten zwei­er Unfall­be­tei­lig­ter an der B 505 zu einem Streit, bei dem einer der Kon­tra­hen­ten belei­di­gen­de Äuße­run­gen von sich gege­ben haben soll. Bei dem Unfall im Bau­stel­len­be­reich war nur ein Streif­scha­den ent­stan­den. Aus­lö­ser der Unei­nig­kei­ten war dann wohl das Ansin­nen des spä­ter wegen Belei­di­gung ange­zeig­ten Man­nes, die Schä­den am Fahr­zeug sei­nes Unfall­geg­ners zu foto­gra­fie­ren. Nun wird sich die Staats­an­walt­schaft mit dem Vor­fall beschäf­ti­gen müssen.