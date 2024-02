Fami­li­en­ge­führ­tes Möbel­haus lädt zur gro­ßen Jubi­lä­ums­fei­er in sei­ne Her­zo­gen­au­ra­cher Stammfiliale

100 Jah­re Fir­men­ge­schich­te sind ein beson­de­rer Mei­len­stein. Das frän­ki­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men Möbel Fischer fei­er­te die­sen in sei­ner Her­zo­gen­au­ra­cher Filia­le und begei­ster­te die Gäste mit einem umfang­rei­chen, per­sön­li­chen Programm.

Im Jah­re 1924 eröff­ne­te Micha­el Fischer gemein­sam mit sei­ner Ehe­frau Julie einen Hand­werks­be­trieb in der Rey­ther­stra­ße 14 in Her­zo­gen­au­rach. Damit leg­te er den Grund­stein des heu­ti­gen Unter­neh­mens Möbel Fischer. 2024, exakt 100 Jah­re spä­ter, besteht das Unter­neh­men in vier­ter Gene­ra­ti­on und wird durch Uren­ke­lin Fran­zis­ka Fischer geführt. Neben dem Haupt­sitz und einem Zen­tral­la­ger in Her­zo­gen­au­rach betreibt das Fami­li­en­un­ter­neh­men eine wei­te­re Filia­le in der ober­frän­ki­schen Stadt Forchheim.

100 Jah­re Fir­men­ge­schich­te – Anläss­lich die­ses beson­de­ren Jubi­lä­ums, auf wel­ches die Geschäfts­lei­tung sowie die rund 70 Mit­ar­bei­ten­den sehr stolz sind, lud Möbel Fischer am 22.02.2024 zu einer gro­ßen Fei­er in die Her­zo­gen­au­ra­cher Stamm­fi­lia­le ein. Rund 120 Gäste, dar­un­ter Ver­tre­ter aus Poli­tik, Wirt­schaft, Indu­strie und Medi­en wohn­ten der Ver­an­stal­tung bei. Nach einer kur­zen Begrü­ßung durch Geschäfts­füh­re­rin Fran­zis­ka Fischer, über­nahm Dr. Ger­man Hacker, Bür­ger­mei­ster der Stadt Her­zo­gen­au­rach, das Wort. „Möbel Fischer hat Stadt­ge­schich­te geschrie­ben“, teil­te er fei­er­lich mit. Als Geschenk über­reich­te er die erste Wer­be­an­zei­ge des Unter­neh­mens aus dem Jahr 1924, die er im Stadt­ar­chiv hat­te aus­fin­dig machen las­sen. Micha­el Thiem, Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Her­zo­gen­au­rach, wür­dig­te anschlie­ßend das jah­re­lan­ge Enga­ge­ment der Unter­neh­mer­fa­mi­lie Fischer in der IHK. Auch Peter Wül­fing, Geschäfts­füh­rer des Ein­kaufs­ver­bands VME Ein­rich­tungs­part­ner­ring, nutz­te die Gele­gen­heit, um sei­ne Wert­schät­zung für mehr als 30 Jah­re gemein­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit zwi­schen Möbel Fischer und dem Ein­kaufs­ver­band zu zeigen.

Fran­zis­ka Fischer bedank­te sich in einer bewe­gen­den Rede bei den Gästen für ihr Kom­men, Geschäfts­part­nern für vie­le Jah­re part­ner­schaft­li­cher Zusam­men­ar­beit, sowie bei allen Mit­ar­bei­ten­den, wel­che die Jubi­lä­ums­fei­er orga­ni­siert, Mar­ke­ting­ma­te­ria­li­en pro­du­ziert und sich für Inter­views bereit erklärt haben, für deren Unter­stüt­zung. Im Anschluss konn­ten sich die Gäste auf eine Ent­deckungs­tour durch die Filia­le bege­ben. Mit viel Herz­blut hat das Möbel Fischer Krea­tiv­team meh­re­re Info-Punk­te gestal­tet. So konn­ten die Besu­cher auf einer 4,60 x 2,45 Metern gro­ßen Instal­la­ti­on die wich­tig­sten Mei­len­stei­ne der Geschich­te von Möbel Fischer im Zeit­raum zwi­schen 1924 und heu­te nach­le­sen. Histo­ri­sche Tape­ten zie­ren unter­schied­lich­ste Stel­len inner­halb der Geschäfts­räu­me. Eine wei­te­re beein­drucken­de Instal­la­ti­on zeigt Pro­jek­te, wel­che Möbel Fischer in den letz­ten Jah­ren umge­setzt hat, um Schritt für Schritt nach­hal­ti­ger und digi­ta­ler zu wer­den. Und in einer „Retro-Koje“ gab es Möbel­stücke zu sehen, wel­che von Fir­men­grün­der Micha­el Fischer und des­sen Sohn Johann pro­du­ziert wurden.

Beson­ders nah­bar zeig­te sich das fami­li­en­ge­führ­te Unter­neh­men durch sehr per­sön­li­che Inter­views mit Mit­ar­bei­ten­den aus allen Berei­chen der Fir­ma. Die­se wur­den im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Mona­te in Eigen­ar­beit pro­du­ziert, auf einer extra Jubi­lä­ums-Web­site ver­öf­fent­licht und konn­ten auch wäh­rend der Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung auf einem gro­ßen Bild­schirm mit­ver­folgt wer­den. All die Infor­ma­tio­nen rund um das 100-jäh­ri­ge Bestehen hat Möbel Fischer zudem in einer lie­be­voll gestal­te­ten Unter­neh­mens­bro­schü­re, die in den Filia­len für alle Inter­es­sier­ten aus­liegt, festgehalten.

Auch für das leib­li­che Wohl der Gäste war gesorgt. Neben einem Buf­fet mit frän­ki­schem Fin­ger­food gab es Küch­le, Pop­corn und Geträn­ke. Ein wei­te­res kuli­na­ri­sches Jubi­lä­ums-High­light: Mia Bier­mann, das Kin­der­mäd­chen von zwei Fischer Gene­ra­tio­nen, brach­te vor vie­len Jahr­zehn­ten ein Rezept in die Fami­lie ein, wel­ches sich schnell zum Lieb­lings­ge­richt ent­wickel­te: Spa­ghet­ti Bolo­gne­se. In der Küchen­ab­tei­lung lie­gen selbst­ge­stal­te­te Fly­er aus, mit denen das Rezept nach­ge­kocht wer­den kann.

Für musi­ka­li­sche Unter­ma­lung an die­sem fei­er­li­chen Tag sorg­te die loka­le Künst­le­rin Anja Hackl. Am Ende der Ver­an­stal­tung konn­ten die Gäste in einer Foto­box ein Erin­ne­rungs­fo­to schie­ßen und sich auf einer Pinn­wand mit Glück­wün­schen und Foto krea­tiv verewigen.

Über Möbel Fischer GmbH

Die Möbel Fischer GmbH mit Haupt­sitz in Her­zo­gen­au­rach ist ein fami­li­en­ge­führ­ter Möbel- und Küchen­händ­ler. Das frän­ki­sche Unter­neh­men wur­de 1924 als Hand­werks­be­trieb gegrün­det und ent­wickelt sich seit­her ste­tig wei­ter. Auf fast 20.000 Qua­drat­me­tern Aus­stel­lungs­flä­che in den bei­den Filia­len in Her­zo­gen­au­rach und Forch­heim prä­sen­tiert die Möbel Fischer GmbH sei­nen Kun­den aktu­el­le Küchen- und Möbel­trends sowie Wohn­ac­ces­soires. Alle Infor­ma­tio­nen rund um das 100-jäh­ri­ge Jubi­lä­um gibt es auch auf der Möbel Fischer Web­site: www​.moe​bel​-fischer​.com/​1​0​0​-​J​a​hre