Die Schüt­zen­ge­sell­schaft Wai­schen­feld pro­kla­mier­te am Wochen­en­de in der Schüt­zen­stu­be der Burg Wai­schen­feld ihre neu­en Schüt­zen­kö­ni­ge. Neu­er Schüt­zen­kö­nig ist Rein­hard Steng­lein der mit einem 107 Tei­ler beim Königs­schuss die Nase vor­ne hat­te. Vize­schüt­zen­kö­nig wur­de Robert Hof­mann mit einem 271,2 Tei­ler vor Fri­do­lin Schnö­rer mit einem 293,4 Teiler.

Neue Damen­kö­ni­gin wur­de San­dra Rösch und neu­er Jugend­schüt­zen­kö­nig Cait­lin Stein­brüg­ger. Den Titel Ver­eins­mei­ster bei den Erwach­se­nen hol­te sich Rein­hard Schrü­fer, bei der Jugend eben­falls Cait­lin Stein­brüg­ger. Die Ehren­schei­be ging mit einem 47,6 Tei­ler an Hans-Wal­ter Lang, die Senio­ren­schei­be an Bet­ti­na Jöb­stel (122,8), die Gau­di­schei­be an Mari­ka Stein­brüg­ger, die Paul-Lind­ner-Geburts­tags­schei­be an Roland Stief­ler, die Ger­ti-Pol­ster-Geburts­tags­schei­be an Klaus Schmitt, die Horst-Schmitt-Geburts­tags­schei­be an Juli­an Schmitt, die Irm­gard-Wolf-Geburts­tags­schei­be an Cait­lin Stein­brüg­ger und die Seli­na-und-Max-Schrei­ber Hoch­zeits­schei­be an Rein­hard Schrü­fer Den Jugend­wan­der­po­kal gewann eben­falls Cait­lin Stein­brüg­ger. Die Glücks­schei­be der Erwach­se­nen hol­te sich Klaus Schmitt und die Glücks­schei­be der Jugend Ema­nu­el Schnö­rer. Unser Bild zeigt die neu­en Schüt­zen­kö­ni­ge (vor sit­zend) mit den Ver­eins­mei­stern und den Schei­ben- und Pokalgewinnern.