Am Sonn­tag, den 25.02.2024 um 16:10 Uhr wur­de die Feu­er­wehr Bay­reuth zu einem Brand­ge­ruch in einem Gebäu­de am Josephs­platz alar­miert. Dort hat­ten Bewoh­ner einen aus­ge­lö­sten Heim­rauch­mel­der bemerkt und im ent­spre­chen­den Stock­werk eine leich­te Rauch­ent­wick­lung wahr­neh­men kön­nen. Kur­ze Zeit spä­ter löste auch die im Gebäu­de zen­tral instal­lier­te Brand­mel­de­an­la­ge einen Alarm aus, der in der Leit­stel­le Bay­reuth einging.

Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te bestä­tig­te sich die Mel­dung. Dar­auf­hin wur­de umge­hend die betrof­fe­ne Woh­nungs­tü­re geöff­net und ein Klein­brand in einem Müll­ei­mer fest­ge­stellt. Die­ser wur­de von den Ein­satz­kräf­ten sofort abge­löscht und der betrof­fe­ne Bereich belüftet.

Ins­ge­samt waren rund 20 Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­de der Abtei­lun­gen Inne­re Stadt und Stän­di­ge Wache eine knap­pe Stun­de im Ein­satz. Per­so­nen wur­den nicht verletzt.