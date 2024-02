„Demo­kra­tie lesen!“ an der Grundschule

Als erste Schu­le in Bam­berg führ­te die Kuni­gun­den­schu­le in der Gar­ten­stadt eine Bücher­ki­ste der Akti­on „Demo­kra­tie lesen!“ ein. Die Box ist ein gemein­sa­mes Pro­jekt der „Part­ner­schaft für Demo­kra­tie in der Stadt Bam­berg“ und der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Die Bücher­ki­ste für die Grund­schu­le geht aus der­sel­ben Initia­ti­ve für den Kin­der­gar­ten her­vor. Ich freue mich, dass Stu­die­ren­de der Uni Bam­berg sie wei­ter­ent­wickelt haben, um Kin­dern im Grund­schul­al­ter poli­ti­sche und gesell­schaft­li­che Wer­te zu ver­mit­teln“, so Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Über­ga­be in der Kuni­gun­den­schu­le, die die Box ange­schafft hat und im Unter­richt ver­wen­den wird.

Die Bücher­samm­lung soll Lehr­kräf­ten an Grund­schu­len Anre­gun­gen und Mög­lich­kei­ten zur Demo­kra­tie­för­de­rung in den Klas­sen geben. Denn: „Die Kin­der von heu­te sind die Demo­kra­tin­nen und Demo­kra­ten von mor­gen. Demo­kra­ti­sche Wer­te zu ver­mit­teln ist Auf­ga­be aller Fächer und Lehr­kräf­te“, ergänzt Ober­stu­di­en­rä­tin Dag­mar Dorsch, die die Bücher­ki­ste mit Stu­die­ren­den im Fach­be­reich für Poli­tik­di­dak­tik ent­wickel­te. Die Bücher sol­len laut Dorsch dabei hel­fen, Kin­der im Grund­schul­al­ter an Demo­kra­tie heranzuführen.

Info

Seit 2019 nimmt die Stadt Bam­berg mit einer „Part­ner­schaft für Demo­kra­tie“ am Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ des Bun­des­fa­mi­li­en­mi­ni­ste­ri­ums teil. Dadurch ste­hen der Stadt Bam­berg finan­zi­el­le Mit­tel zur Ver­fü­gung, um Pro­jek­te aus der Zivil­ge­sell­schaft zur Demo­kra­tie­stär­kung, För­de­rung der Viel­falt und Extre­mis­mus­prä­ven­ti­on zu unter­stüt­zen. Ver­ant­wort­lich für die Umset­zung der Part­ner­schaft ist die Pro­jekt­stel­le gegen Rechts­extre­mis­mus am Evan­ge­li­schen Bil­dungs­zen­trum Bad Alex­an­ders­bad e.V.