MEM­MELS­DORF, LKR. BAM­BERG. Zwei unbe­kann­te Täter ver­such­ten am Mon­tag­abend in der Schle­si­en­stra­ße einen 17-Jäh­ri­gen aus­zu­rau­ben. Der Geschä­dig­te konn­te die­se jedoch über­wäl­ti­gen und flüch­ten. Die Kri­po Bam­berg sucht nach Zeugen.

Am Mon­tag, gegen 19 Uhr, for­der­ten zwei Unbe­kann­te in der Schle­si­en­stra­ße in Mem­mels­dorf Bar­geld von dem Jugend­li­chen. Die Täter ver­lie­hen ihrer For­de­run­gen mit einem Mes­ser Nach­druck. Der 17-Jäh­ri­ge aus Mem­mels­dorf erlitt dabei Ver­let­zun­gen im Ober­kör­per­be­reich. Zudem wur­de sei­ne Jacke beschä­digt. Anschlie­ßend konn­te er einen der Räu­ber über­wäl­ti­gen und flie­hen. Fahn­dungs­maß­nah­men der Poli­zei blie­ben ohne Ergebnis.

Die Täter wer­den wie folgt beschrieben:

Täter 1:

zir­ka 170 Zen­ti­me­ter groß und schlank

ara­bi­sches Aussehen

schwar­ze, lan­ge Kleidung

Zie­gen­bart

Täter 2:

zir­ka 190 Zen­ti­me­ter groß

etwa 130 Kilo­gramm schwer

ara­bi­sches Aussehen

schwar­ze Daunenjacke

kur­ze, schwar­ze Hose

Glat­ze

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.