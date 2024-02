LIT­ZEN­DORF, LKR. BAM­BERG. In der Nacht auf Mon­tag zün­de­ten Van­da­len ein gepark­tes Auto auf einem Pend­ler­park­platz nahe Lit­zen­dorf an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht Zeugen.

Am Mon­tag, gegen 1.15 Uhr, bemerk­te ein Zeu­ge einen bren­nen­den Fiat Pan­da auf einem Pend­ler­park­platz an der Staats­stra­ße 2281 bei Lit­zen­dorf und alar­mier­te die Poli­zei und die Feu­er­wehr. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te war das Feu­er bereits von selbst erlo­schen. Das Fahr­zeug wies leich­te Beschä­di­gun­gen durch den Brand auf. Zudem ent­deck­ten die Beam­ten Schä­den an den Türen und an dem Ver­deck des Cabrio­lets, die offen­bar nicht durch das Feu­er, son­dern durch Gewalt­ein­wir­kung ver­ur­sacht wur­den. Der Gesamt­scha­den beträgt über 500 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.